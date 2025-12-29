Внимание: силен вятър и опасност от падащи предмети

Пожарната предупреждава за опасно силен вятър в много райони на страната. Заради поривите има риск от падащи клони, предмети и части от сгради, затова хората се призовават да бъдат особено внимателни.

Препоръчва се да се избягва стоенето на открито, особено под дървета, близо до сгради и електрически стълбове. Ако сте навън, потърсете сигурно място, а ако сте вкъщи – затворете добре прозорците и балконите.

Службите напомнят да се шофира внимателно и да се следи обстановката, докато силният вятър отмине.