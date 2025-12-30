Внимание за Нова година: нужни са пари в брой

Ако ще празнуваш Нова година навън – в ресторант, хотел или клуб – добре е да си подготвен. От 21:00 ч. на 31 декември до 01:00 ч. на 1 януари картовите плащания може да не работят заради техническа пауза в системите.

Затова от туристическия бранш съветват хората да носят пари в брой, независимо дали ще плащат в лева или евро. Това важи най-вече за допълнителни разходи като напитки, храна или услуги по време на празненствата.

Хотелите и заведенията вече са подготвени за преминаването към плащания в евро от 1 януари, но за самата новогодишна нощ най-сигурният вариант остава кешът.