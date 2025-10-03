БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Асоциацията на прокурорите в България с позиция след решението на ВКС за легитимността на Борислав Сарафов

От Асоциацията заявяват, че косвени процесуални актове или откази за образуване на производства не могат да обезсилват решенията на Висшия съдебен съвет

Асоциацията на прокурорите в България с позиция след решението на ВКС за легитимността на Борислав Сарафов
Асоциацията на прокурорите в България излезе с позиция след решението на Върховния касационен съд, според което Борислав Сарафов вече няма легитимност да изпълнява функциите на главен прокурор.

От Асоциацията заявяват, че косвени процесуални актове или откази за образуване на производства не могат да обезсилват решенията на Висшия съдебен съвет, нито да подменят предвидения механизъм за тяхното оспорване. Ясното разграничаване на компетентности е условие за институционална стабилност и предвидимост, се посочва още в позицията.От организацията считат за необходимо да се внесе недвусмислена яснота относно компетентностите на органите в съдебната власт.

