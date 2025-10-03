Високо напрежение: Управляващите срещу президента

Напрежение в Народното събрание между управляващи и опозиция заради внесените като извънредна точка днес промени в Закона за НСО, според които администрацията на президента няма да може да ползва коли на службата.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Кои коли му взимаме на Радев? Когато от стъклена къща, изрично казвам, хвърляш камъни, е нормално да ти счупят къщата и на тебе. Президентът Радев заложи на най-хубавите бронирани автомобили, с пълни тактически и високи екстри, които има."

Делян Пеевски, председател на ПГ "ДПС - Ново начало": "Никакви коли на президента, на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която разпищолена пътува с луксозни коли. Гледам го как истерясва вчера. Жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят. Страда особено. Румен натиска медиите. Истерясал е, защото се сменят шефовете на службите – неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринката и цялата му банда."

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "То е ясно нашето мнение по НСО. Не трябва да има депутати, които извън председателя на НС да използват НСО. Това са и нашите предложения."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Не може държавата да се превръща в една играчка в ръцете на един или на двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Това, което ние ще предприемем в този случай, за да върнем поне частица от здравия разум в политическия процес в страната, е да пуснем жалба в КС."

Ивелин Михайлов, председател на "Величие": "Борисов и Пеевски работят по една минута на ден в НС, но ползват огромни облаги. И те да казват какви са облагите на президента и какви коли има, е нелепо."