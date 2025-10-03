БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Високо напрежение: Управляващите срещу президента

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
Запази

Промените в Закона за НСО доведоха до остро напрежение между управляващи и опозиция в Народното събрание

живо заседание народното събрание
Слушай новината

Напрежение в Народното събрание между управляващи и опозиция заради внесените като извънредна точка днес промени в Закона за НСО, според които администрацията на президента няма да може да ползва коли на службата.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Кои коли му взимаме на Радев? Когато от стъклена къща, изрично казвам, хвърляш камъни, е нормално да ти счупят къщата и на тебе. Президентът Радев заложи на най-хубавите бронирани автомобили, с пълни тактически и високи екстри, които има."

Делян Пеевски, председател на ПГ "ДПС - Ново начало": "Никакви коли на президента, на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която разпищолена пътува с луксозни коли. Гледам го как истерясва вчера. Жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят. Страда особено. Румен натиска медиите. Истерясал е, защото се сменят шефовете на службите – неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху Копринката и цялата му банда."

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "То е ясно нашето мнение по НСО. Не трябва да има депутати, които извън председателя на НС да използват НСО. Това са и нашите предложения."

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Не може държавата да се превръща в една играчка в ръцете на един или на двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Това, което ние ще предприемем в този случай, за да върнем поне частица от здравия разум в политическия процес в страната, е да пуснем жалба в КС."

Ивелин Михайлов, председател на "Величие": "Борисов и Пеевски работят по една минута на ден в НС, но ползват огромни облаги. И те да казват какви са облагите на президента и какви коли има, е нелепо."

#Ивелин Михайлов #делян пеевски #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
1
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
2
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
3
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
4
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината срещу шарката по дребните животни?
6
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: У нас

Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията
Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията
Затвориха пътя за Витоша заради снеговалежа Затвориха пътя за Витоша заради снеговалежа
Чете се за: 01:35 мин.
Кога ще пуснат за движение АМ "Хемус"? Кога ще пуснат за движение АМ "Хемус"?
Чете се за: 01:22 мин.
Асоциацията на прокурорите в България с позиция след решението на ВКС за легитимността на Борислав Сарафов Асоциацията на прокурорите в България с позиция след решението на ВКС за легитимността на Борислав Сарафов
Чете се за: 00:52 мин.
Евакуация тече във ваканционо селище Елените Евакуация тече във ваканционо селище Елените
Чете се за: 00:22 мин.
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията
Бедствено положение в Царево: Евакуирани са хора заради наводненията
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евакуация тече във ваканционо селище Елените Евакуация тече във ваканционо селище Елените
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна...
Чете се за: 01:50 мин.
Общество
Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Катастрофа затвори временно движението в Кресненското дефиле и в...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ