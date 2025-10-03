Законен главен прокурор ли е Сарафов?

След като върховните съдии от наказателната колегия на ВКС посочиха, че Борислав Сарафов вече няма легитимност да изпълнява функциите на главен прокурор, днес и депутатите коментираха легитимността на Сарафов.

Дали Сарафов е законен главен прокурор - лидерът на ГЕРБ отговори:

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ:

"Аз мисля, че е законен. Не коментирам съдиите и прокурорите, те са независими".

Борисов припомни, че Парламентът е избрал много органи с изтекли мандати, а за ВСС заяви:

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ:

"Доколкото знам Конституционният съд тази част не я върна със 160 гласа, че се избира ВСС. Аз не виждам в този парламент... Вижте, те не искат да се регистрират за кворум сутрин, след това чак на третия път се регистрират, за да вземат надницата, нали все пак виждате как притичват ПП-тата с ДБ-тата, та камо ли да съберем 160 гласа".

Според ПП-ДБ в страната има специфична криза в съдебната власт.

Асен Василев - председател на ПП:

"В момента прокурорите не могат да си получават заплатите. Всеки фиш, всеки бонус, всяко нареждане за заплати, което е подписал след 21 юли Сарафов е незаконно. Ние сигнализираме Агенция "Държавна финансова инспекция", СГП и прокурора, разследващ главния прокурор, защото в момента господин Сарафов е в ролята на клошар, който харчи един милиард лева на година за прокуратурата".

"Възраждане" припомниха, че още от февруари говорят, че няма главен прокурор.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане":

"Очевидно Пеевски, който контролира Сарафов иска вече... Не му е удобен - да го смени с някой друг. Просто прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките последните няколко години, което е може бе, единственото хубаво на политическата криза в България. Защото ако бяхме стабилно в блатото тези хора щяха да изкарват не един, а поредица от мандати"

"Величие" са решили да се обърнат към Конституционния съд.

Ивелин Михайлов - лидер на "Величие":

"КС отсъди, че осем от депутатите, които са гласували за това правителство са незаконно избрани. ВКС каза, че след като главният прокурор е загубил своите правомощия като главен прокурор от еди коя си дата, всички решения би трябвало да отпаднат. По същия начин всички решения на това правителство би трябвало да отпаднат".

Останалите политически формации не коментираха.