Хуманитарната помощ за Газа: И последният кораб от международната флотилия беше задържан

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Снимка: БТА
Слушай новината

И последният кораб от флотилията на "Глобъл Сумуд" с хуманитарна помощ за Газа е бил задържан тази сутрин от израелските военноморски сили. Плавателният съд е изостанал поради технически проблеми. Над 400 активисти от 42 кораба ще бъдат депортирани, като четирима италиански граждани вече са принудително изведени от Израел. Десетки хиляди италианци се включиха в демонстрации в знак на солидарност с флотилията. На дипломатическия фронт няма раздвижване - Хамас заяви, че има нужда от още няколко дни, за да даде отговор на американското предложение за мир в Газа.

Корабът "Маринет" - последният от флотилията на "Гобъл Сумуд", е бил задържан в 10:29 ч., местно време, на около 42,5 морски мили от Газа. Камера на борда е записала как войници се качват на кораба и казват на хората да вдигнат ръце. Ден по-рано израелското външно министерство предупреди, че всеки опит да се навлезе в активна зона на бойни действия ще бъде предотвратен. През Инстаграм турски активист - един от шестимата на борда на "Маринет", отправи послание към турското правителство.

Синан Акилоту, турски активист: "Казвам се Синан Акилоту. Присъединих се към организацията от Турция, от Елязъг. Ако гледате това видео, това означава, че съм бил отвлечен от израелците. Призивът ми към турското правителство е да прекъсне отношенията си с Израел, да спре геноцида и да ме спаси от ръцете на тези убийци."

Израелското военно радио потвърди, че "Маринет" е бил откаран към пристанището Ашдот при останалите кораби от флотилията. В социалните мрежи организаторите от "Глобал Сумуд" заявиха, че това не е краят на мисията им.

Глобална флотилия "Сумуд": "За повече от 38 часа израелските военноморски сили незаконно задържаха всичките ни 42 кораба, всеки от които превозваше хуманитарна помощ, доброволци и показваше решимостта да бъде прекъсната незаконната блокада на Газа от Израел."

Кипър междувременно съобщи, че кораб от флотилията е поискал да акостира в Ларнака за презареждане и по хуманитарни причини. В Екс правителствен говорител посочи, че кипърските власти са регистрирали 21 души на кораба, осигурили са основните им нужди и са предложили консулска помощ. Член на екипажа заяви, че никой не е над закона и че флотилията не нарушава международното право.

Осама Кашо, член на международната флотилия: "Ние сме в Ларнака. Имаме лекари, журналисти и други хора на борда, които документират всички нарушения в морето. Трябваше да направим маневра, защото щяхме да бъдем атакувани и отвлечени."

Израелската затворническа служба разпространи кадри на задържаните активисти от флотилията. Видеото показва как ги отвеждат към камион. Всички активисти са прехвърлени в затвора "Кециот" в южен Израел, те са в безопасност и добро здраве, съобщи израелското външно министерство. Според Италия задържаните ще бъдат прехвърлени към европейски столици или с чартърни полети в понеделник и вторник. Четирима италиански депутати бяха освободени днес.

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, известен с крайнодесните си убеждения, беше заснет да нарича задържаните "терористи".

Итамар Бен-Гвир, министър на националната сигурност: "Мисля, че трябва да бъдат държани няколко месеца в израелски затвор, за да свикнат с миризмата на тероризма. Няма начин премиерът да ги изпраща обратно отново и отново и те да се връщат всеки път."

Десетки хиляди демонстранти изпълниха улиците в цяла Италия в рамките на стачка по призива на профсъюзите в знак на подкрепа на флотилията с хуманитарна помощ за Газа. Планирани са демонстрации в повече от 100 града. Протестите затрудниха железопътния и въздушния трафик. Позицията на премиера Джорджа Мелони е, че Италия ще признае палестинска държава, единствено ако всички израелски заложници бъдат освободени и Хамас бъде изключен от управлението.

Лукреция, протестираща: "Искаме оставката на правителството на Мелони, което подкрепя и е съучастник за геноцида в Газа".

Пропалестински протести имаше и в други европейски градове и отвъд Океана.

снимки: БТА

