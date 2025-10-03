Волейболистът коментира емоциите от отминалото световно първенство във Филипините.
Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище.
„Не очаквахме чак такова посрещане. В момента, в който кацнахме в България и видяхме за каква организация става въпрос…Преди това, разбира се, в последните мачове видяхме, че хората се събират да гледат мачовете на площадите в цяла България. Почувствахме се горди и това ни даде топлина“, коментира Аспарухов пред БНТ.
