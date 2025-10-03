БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Волейболистът коментира емоциите от отминалото световно първенство във Филипините.

Аспарух Аспарухов
Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище.

„Не очаквахме чак такова посрещане. В момента, в който кацнахме в България и видяхме за каква организация става въпрос…Преди това, разбира се, в последните мачове видяхме, че хората се събират да гледат мачовете на площадите в цяла България. Почувствахме се горди и това ни даде топлина“, коментира Аспарухов пред БНТ.

Подробности вижте във видеото!

#Аспарух Аспарухов

