Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов бе удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище.

„Не очаквахме чак такова посрещане. В момента, в който кацнахме в България и видяхме за каква организация става въпрос…Преди това, разбира се, в последните мачове видяхме, че хората се събират да гледат мачовете на площадите в цяла България. Почувствахме се горди и това ни даде топлина“, коментира Аспарухов пред БНТ.

