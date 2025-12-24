По следите на Дядо Коледа по света

В навечерието на Коледа военната система за въздушно наблюдение НОРАД отново проследява пътя на Дядо Коледа и неговата шейна. Традицията съществува от повече от 70 години и всяка година привлича вниманието на милиони деца по света.

Според легендата Дядо Коледа обикаля планетата само за една нощ, за да разнесе подаръци на всички добри деца. За да успее, той трябва да пътува с изключително голяма скорост и да спре на милиарди адреси.

В България Дядо Коледа се очаква да пристигне в късните часове на 24 декември, малко преди полунощ, след като премине през други европейски държави.

Проследяването на полета му се е превърнало в част от празничното настроение и символ на магията на Коледа, която събира деца и възрастни около една обща история.