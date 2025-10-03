БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и...
Чете се за: 05:27 мин.
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното...
Чете се за: 02:30 мин.
Втора жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:30 мин.
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Запази
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Последните новини от заседанието на Кризисния щаб от Министъра на Вътрешните работи Даниел Митов на живо в ефира на "По света и у нас".

Вие в момента се намирате в Свети Влас. Каква е равносметката от опустошителното бедствие и как протичат в момента спасителните операции?

"Природата понякога наистина е безпощадна. За щастие екипите са реагирали много бързо. Добре е, че патрулите са успели да спрат навреме колите, които са пътували по пътя, така че да не бъдат отнесени от вълната. За съжаление и тук искам да изкажа съболезнование на близките на роднините на загиналите, загубихме три човешки живота. Оттук нататък предстои евакуация на всички в населеното място поне за 24 часа, докато прогнозите за валежи отминат. Това е наистина огромно количество вода, което се е изляло за кратко време. Доколкото знам около 230 литра на квадратен метър, което в същия момент е довело до вълна в един момент, водна вълна от планината надолу към плажа. Ако видите плажа, то е пълен с дървесна маса от планината и от гората. Когато се случват такива неща, разбира се е ясно, че трябва да правим равносметка, да видим какво може да се подобри. Министър-председателят още във вторник е разпратил писма до областните управители.

Вътрешният министър Даниел Митов поясни, че са проведени заседания на кризисните щабове.

"Ние вчера направихме в Министерството на вътрешните работи заседания на Координационния съвет на всички институции, които имат отношение към подобен тип бедствия. И искам да поздравя, както служителите на дирекция "Пожарна дирекция" и всички служители на МВР, които в момента са се включили, служителите на Министерството на отбраната, доброволците по областната управа, общинските администрации, които много бързо реагират на подобни ситуации. И оттук нататък, разбира се, предстои всички да се евакуират. Първо ще ги призова да не се съпротивляват на евакуацията, докато не отминат прогнозите за валежи, да бъдат настанени на места, където не съществува опасност за техния живот и здраве. Ще бъдат прегледани от медицински екипи, ще им бъде осигурена храна и места за престой, така че да може когато отмине опасността и прогнозите за валежи".

#Даниел Митов

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево" Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и закана за глоби към снегопочистващите фирми Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и закана за глоби към снегопочистващите фирми
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
"Кои коли му взимаме на Радев?": Законът за НСО скара...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Децата ти няма да могат да те познаят": Под натиск...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Хуманитарната помощ за Газа: И последният кораб от международната...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Международно признание за документалния филм на БНТ "Розите на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ