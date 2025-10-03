Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна

Последните новини от заседанието на Кризисния щаб от Министъра на Вътрешните работи Даниел Митов на живо в ефира на "По света и у нас".

Вие в момента се намирате в Свети Влас. Каква е равносметката от опустошителното бедствие и как протичат в момента спасителните операции? "Природата понякога наистина е безпощадна. За щастие екипите са реагирали много бързо. Добре е, че патрулите са успели да спрат навреме колите, които са пътували по пътя, така че да не бъдат отнесени от вълната. За съжаление и тук искам да изкажа съболезнование на близките на роднините на загиналите, загубихме три човешки живота. Оттук нататък предстои евакуация на всички в населеното място поне за 24 часа, докато прогнозите за валежи отминат. Това е наистина огромно количество вода, което се е изляло за кратко време. Доколкото знам около 230 литра на квадратен метър, което в същия момент е довело до вълна в един момент, водна вълна от планината надолу към плажа. Ако видите плажа, то е пълен с дървесна маса от планината и от гората. Когато се случват такива неща, разбира се е ясно, че трябва да правим равносметка, да видим какво може да се подобри. Министър-председателят още във вторник е разпратил писма до областните управители.

Вътрешният министър Даниел Митов поясни, че са проведени заседания на кризисните щабове.