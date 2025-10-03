БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 03.10.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Исторически бронз за България на Европейското първенство по тенис на маса до 13 години. Стефан Бончев е сред ТОП 10 в категория „Спорт“ от 14-тата Нощ на звездите.

Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров обяви състава за квалификациите за Световното първенство срещу Турция. Защитници са Димитър Велковски от Арда и Иван Турицов от ЦСКА. Повикани са вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов и футболистът на Славия Кристиан Стоянов. Българите приемат Турция на стадион "Васил Левски" на 11 октомври, а три дни по-късно гостуват на Испания във Валядолид. И двата мача ще бъдат излъчени по БНТ.

Във втория кръг на Лига Европа, Рома пропусна три поредни дузпи в края на срещата с от Лил на "Олимпико" и загуби с 0:1. Подобен куриоз се случи преди 26 години, когато Мартин Палермо пропусна три дузпи за Аржентина срещу Колумбия на Копа Америка. Лил записа втора поредна победа в Лига Европа, а Рома допусна първо поражение в турнира.

FIFA представи официалната топка за световното първенство през 2026 г. Дизайнът включва три цвята – червен, син и зелен, които символизират страните домакини: САЩ, Канада и Мексико. Топката носи името "Трионда", вдъхновено от броя на държавите домакини и испанската дума за вълна – "Onda".

Последвайте ни

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...

Още от: Спорт

България готова за Турция и Испания: ето кои влизат в състава
България готова за Турция и Испания: ето кои влизат в състава
Кои спортисти ще представят България на световното по карате? Кои спортисти ще представят България на световното по карате?
Чете се за: 01:00 мин.
Спортни новини 02.10.2025 г. Спортни новини 02.10.2025 г.
Чете се за: 01:27 мин.
Исторически бронз за България: Европейското първенство по тенис на маса до 13 години – Стефан Бончев! Исторически бронз за България: Европейското първенство по тенис на маса до 13 години – Стефан Бончев!
Чете се за: 00:27 мин.
Националите се събират за световните квалификации Националите се събират за световните квалификации
Чете се за: 00:57 мин.
Спортни новини 01.10.2025 г. Спортни новини 01.10.2025 г.
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ