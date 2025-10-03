Спортни новини 03.10.2025 г.

Исторически бронз за България на Европейското първенство по тенис на маса до 13 години. Стефан Бончев е сред ТОП 10 в категория „Спорт“ от 14-тата Нощ на звездите.

Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров обяви състава за квалификациите за Световното първенство срещу Турция. Защитници са Димитър Велковски от Арда и Иван Турицов от ЦСКА. Повикани са вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов и футболистът на Славия Кристиан Стоянов. Българите приемат Турция на стадион "Васил Левски" на 11 октомври, а три дни по-късно гостуват на Испания във Валядолид. И двата мача ще бъдат излъчени по БНТ.

Във втория кръг на Лига Европа, Рома пропусна три поредни дузпи в края на срещата с от Лил на "Олимпико" и загуби с 0:1. Подобен куриоз се случи преди 26 години, когато Мартин Палермо пропусна три дузпи за Аржентина срещу Колумбия на Копа Америка. Лил записа втора поредна победа в Лига Европа, а Рома допусна първо поражение в турнира.

FIFA представи официалната топка за световното първенство през 2026 г. Дизайнът включва три цвята – червен, син и зелен, които символизират страните домакини: САЩ, Канада и Мексико. Топката носи името "Трионда", вдъхновено от броя на държавите домакини и испанската дума за вълна – "Onda".