Тервел Замфиров: Ще направим всичко по силите си сноубордът да остане в олимпийските игри

Малена Замфирова попадна в топ-5 на най-талантливите атлети в зимните спортове. 16-годишната сноубордистка впечатли аудиторията на церемонията по връчването на наградите в Малта със страхотна реч, в която призовава сноубордът да остане в Олимпийската програма за зимните игри. Замфирова получи призът "Пьотр Норовски", който се връчва ежегодно в две категории за зимни и летни спортове, а победителите се определят след вот на националните олимпийски комитети и получават стипендия за подготовка като награда.

Речта на Малена впечатли присъстващите.

"В Олимпийската програма алпийските ски разполагат с 4 дисциплини, а сноубордът с една и искат да я премахнат. Искам да отправя апел към всички вас, членове на Олимпийските комитети. Изваждането на алпийския сноуборд от Олимпийската програма би било огромна и ужасна грешка. Ще има негативно отражение върху целия ни спорт. Моля ви, спасете нашия спорт и ви благодаря за вниманието", каза от трибуната Малена Замфирова.

Темата за евентуалното изключване на олимпийския сноуборд от програмата на Зимните игри коментира и братът на Малена, световният шампион Тервел Замфиров.

"Ние също смятаме, че е тесногръдо, глупаво, подозираме лек политически отенък в това решение, но разбира се, това е само предположение. Не може да остане така, ние ще направим всичко по силите си, борим се по въпроса сноубордът да остане в олимпийските игри", заяви Замфиров.

"Вярваме и се надяваме, че той ще получи висока гледаемост сега в Италия, която е домакин на настоящите Олимпийски игри в Милано/Кортина", добави той.

Вижте репортажа във видеото!