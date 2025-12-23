БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Янков: Доволен съм, но има какво още да подобря

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Той завърши 11-и в паралелния слалом в Давос.

пет стотни разделиха радослав янков подиума паралелния гигантски слалом банско
Снимка: БТА
Слушай новината

Сноубордистът Радослав Янков заяви след че е доволен от формата си, но има детайли, върху които трябва да работи.

Той завърши 11-и в паралелния слалом в Давос, Швейцария от Световната купа, който беше последен за 2025 година.

„Финалът на 2025 година дойде с 11-о място на последния старт. Доволен съм от формата и работата през първия блок от състезания, с ясното съзнание, че има детайли, върху които трябва да работя“, написа Янков в профила си в социалната платформа Фейсбук.

„Следва кратка пауза за равносметка, а след това напред към 2026 година и предизвикателствата, които предстоят“, добави сноубордистът.

