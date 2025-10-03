БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СГС реши: Варненските общински съветници Стефанов и Кателиев остават в ареста

Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Двамата бяха задържани заедно с кмета на Варна

Софийският градски съд остави в ареста варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които през юли бяха арестувани заедно с кмета Благомир Коцев. Съдът прецени, че двамата са съпричастни към престъплението, за което са обвинени и че то е с висока обществена опасност.

По време на заседанието стана ясно, че бившият зам.-кмет Диан Иванов вчера е бил разпитан от прокуратурата.

Той потвърдил версията си, че първоначалните му показания са дадени под натиск, като е казал, че е бил заплашен по телефона лично от председателя на Антикорупционната комисия Антон Славчев.

Съдът прецени, че показанията на Иванов са много разнопосочни, но с оглед на заявения натиск срещу него, ги изключи от доказателствения материал. За показанията на Пламенка Димитрова, съдът прецени, че са правдиви и не отстъпват от първоначалната си версия.

На прокуратурата пък беше дадена насока да персонализира народния представител, който е бил организатор на престъпната група за корупция и чието име и досега не се знае.

