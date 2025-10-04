Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените

Днес се очаква да започне опис на щетите след водната стихия, която причини унищожително наводнение в курорта Елените и отне живота на трима души. Над 200 души са евакуирани оттам, а курортът все още е без ток.

По информация на Българския червен кръст, през пункта, разположен в Свети Влас, са преминали около 80 души. На 10 от тях е оказана първа долекарска помощ, а останалите са получили психологическа подкрепа. Всички евакуирани са настанени в хотелски комплекси.

На терен през цялата нощ останаха дежурни екипи, като над 100 са евакуираните жители и туристи. Равносметката - за кратко време са паднали над 230 литра на квадратен метър. Образували са се две приливни вълни, които са залели хотели и сгради.

Водната стихия в Елените помете всичко по пътя си. Коли, къщи, хотели и десетки автомобили бяха завлечени в морето, а хора бяха заклещени по етажите. Някои от тях се спасиха, като се качиха и на по-горните етажи, а впоследствие бяха изведени със специализирани автомобили и помощта на армията, полицията и жандармерията.

"Цяла вечер имаше дежурни екипи на терен. До късно извозваха пострадали хора. Последните пострадали пристигнаха в Свети Влас около 2:00 часа през нощта", обясни пред БНТ кметът на Свети Влас Иван Николов.

По думите му причината за бедствието е дълбокото дере край курортното селище. Все още не може да се говори за конкретен размер на щетите, но са за десетки милиони. Засегнати са хотелски комплекси, къщи, магазини. Кметът обясни, че заради очакваното лошо време са почистени всички дерета, за които се знае, че минава по-голямо количество вода.

"Там наистина нямаше щети. Но това, което се случи на Елените, е много вода и нямаше от къде да пробие".

Иванов обясни, че сградите край дерето са строени преди повече от 20 години. Тепърва ще се проверява дали в района е имало нерегламентирано строителство.

През изминалата нощ няма постъпили сигнали на телефон 112 за бедстващи хора или за аварирали автомобили. Няма граждани, които да очакват евакуация или да имат нужда от съдействие към настоящия момент.