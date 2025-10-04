БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Запази

Надявам се този път институциите да ни обърнат внимание, коментира кметът на общината пред БНТ

Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Снимка: община Царево
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Нощта в Царево е преминала спокойно след вчерашното водно бедствие, няколко дежурни екипа са били на терен. Тази сутрин ще заседава кризисният щаб в града, който ще реши кои от затворените пътища отново да бъдат пуснати за движение.

"Мостът на пътя между Арапя и Лозенец и мостът на Нестинарка са конструктивно здрави и хората могат да ги използват. Оттук нататък предстои почистване на всички населени места, подготвяне на преписки към Международната комисия по бедствия и аварии, отново да подадем обекти, които сме подавали и преди това, но които не са финансирани, за да може в кратки срокове да възстановим отново Царево от бедствието", коментира пред БНТ кметът на общината Марин Киров.

Този път в Царево няма жертви, но местните се подготвят за очакваното лошо време и през следващата седмица. Пътят от Царево за Малко Търново ще остане затворен, тъй като мостът след село Изгрев е срутен. Ще се изгради обходен път.

Разрушенията в Царево са в резултат на огромното количество вода, категоричен е кметът. Окончателните данни са за паднали 450 литра дъод на квадратен метър в село Изгрев.

"Огромно количество вода, което този път дори не вървеше през реката. По главния път дърветата бяха влачени от Изгрев до Царево по републиканския път. Това е основната причина. Общината за пореден път ще подготви документация и проект, който да бъде подаден към Комисията по бедствия и аварии за корекцията на тази река. Защото веднага след бедствието през 2023 г. ние сме го направили, но не е получило финансиране. Сега са политически причините".

Киров изрази надежда, че този път Министерство на финансите и МВР ще вземат насериозно възстановяването на Царево и Несебър след водните стихии.

# Царево #водно бедствие #наводнение

Водещи новини

Започва опис на щетите след водното бедствие в Елените
Започва опис на щетите след водното бедствие в Елените
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Валежите продължават и в събота, но постепенно ще спират Валежите продължават и в събота, но постепенно ще спират
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ