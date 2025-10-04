Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа

Нощта в Царево е преминала спокойно след вчерашното водно бедствие, няколко дежурни екипа са били на терен. Тази сутрин ще заседава кризисният щаб в града, който ще реши кои от затворените пътища отново да бъдат пуснати за движение.

"Мостът на пътя между Арапя и Лозенец и мостът на Нестинарка са конструктивно здрави и хората могат да ги използват. Оттук нататък предстои почистване на всички населени места, подготвяне на преписки към Международната комисия по бедствия и аварии, отново да подадем обекти, които сме подавали и преди това, но които не са финансирани, за да може в кратки срокове да възстановим отново Царево от бедствието", коментира пред БНТ кметът на общината Марин Киров.

Този път в Царево няма жертви, но местните се подготвят за очакваното лошо време и през следващата седмица. Пътят от Царево за Малко Търново ще остане затворен, тъй като мостът след село Изгрев е срутен. Ще се изгради обходен път.

Разрушенията в Царево са в резултат на огромното количество вода, категоричен е кметът. Окончателните данни са за паднали 450 литра дъод на квадратен метър в село Изгрев.

"Огромно количество вода, което този път дори не вървеше през реката. По главния път дърветата бяха влачени от Изгрев до Царево по републиканския път. Това е основната причина. Общината за пореден път ще подготви документация и проект, който да бъде подаден към Комисията по бедствия и аварии за корекцията на тази река. Защото веднага след бедствието през 2023 г. ние сме го направили, но не е получило финансиране. Сега са политически причините".

Киров изрази надежда, че този път Министерство на финансите и МВР ще вземат насериозно възстановяването на Царево и Несебър след водните стихии.