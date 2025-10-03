Община Царево откри дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението

Община Царево стартира дарителска кампания за набиране на средства в помощ на засегнати от тежкото наводнение домакинства и бизнеси.

В ранните часове на днешния 3 октомври огромни количества дъжд се изляха за кратък период. Отчетените от измервателните станции показват валежи от 271 мм, отчетени в Царево и 450 мм в с. Изгрев от 00:00 ч. до момента, като огромната част от тези валежи са паднали в рамките на едва 3-4 часа.

“Освен нарушената инфраструктура има много пострадали домакинства и бизнеси. В този труден момент трябва да бъдем единни и да подадем ръка на хората, чиито домове и имущество е увредено. Призоваваме граждани, бизнес и приятели на нашата община – да се включат според възможностите си”, съобщават от Община Царево.

Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:

IBAN: BG63IORT80483396477801

Банка: Инвестбанк АД

Титуляр: Община Царево

Средствата ще бъдат пренасочени към пострадали домакинства и бизнес с доказани щети.