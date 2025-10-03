БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното...
Чете се за: 02:30 мин.
Втора жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:30 мин.
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Община Царево откри дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Запази
Община Царево откри дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводнението
Слушай новината

Община Царево стартира дарителска кампания за набиране на средства в помощ на засегнати от тежкото наводнение домакинства и бизнеси.

В ранните часове на днешния 3 октомври огромни количества дъжд се изляха за кратък период. Отчетените от измервателните станции показват валежи от 271 мм, отчетени в Царево и 450 мм в с. Изгрев от 00:00 ч. до момента, като огромната част от тези валежи са паднали в рамките на едва 3-4 часа.

“Освен нарушената инфраструктура има много пострадали домакинства и бизнеси. В този труден момент трябва да бъдем единни и да подадем ръка на хората, чиито домове и имущество е увредено. Призоваваме граждани, бизнес и приятели на нашата община – да се включат според възможностите си”, съобщават от Община Царево.

Даренията се събират чрез специално откритата банкова сметка:

IBAN: BG63IORT80483396477801
Банка: Инвестбанк АД
Титуляр: Община Царево

Средствата ще бъдат пренасочени към пострадали домакинства и бизнес с доказани щети.

#потоп в Царево #наводнение в Царево #дарителска кампания #дарителска сметка

Водещи новини

Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"Кои коли му взимаме на Радев?": Законът за НСО скара депутатите (ОБЗОР) "Кои коли му взимаме на Радев?": Законът за НСО скара депутатите (ОБЗОР)
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
"Децата ти няма да могат да те познаят": Под натиск бившият зам.-кмет на Варна Иванов е дал показания срещу Коцев? "Децата ти няма да могат да те познаят": Под натиск бившият зам.-кмет на Варна Иванов е дал показания срещу Коцев?
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
След закъснение за полет: Задържаха мъж и жена, обадили се за бомба...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Хуманитарната помощ за Газа: И последният кораб от международната...
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Очаквайте в "След новините": За човешката цена на войната...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ