Израел се подготвя да посрещне останалите заложници

Израелската армия се подготвя за изпълнението на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за Ивицата Газа, след като палестинската групировка Хамас отговори късно снощи, че е частично съгласна с него.

Хамас обяви, че е съгласна да освободи всички заложници и да предаде управлението на Газа на палестински орган от независими технократи. Групировката изрази готовност за преговори с посредниците Египет и Катар по някои от другите 20 точки в плана, които счита за неясни.

След отговора на Хамас, Тръмп заяви, че Израел незабавно трябва да спре бомбардировките над Газа, за да започнат преговори за прекратяване на огъня. Във видеосъобщение в социалната си мрежа, Тръмп благодари на посредниците и обеща, че всички страни в конфликта ще бъдат третирани справедливо.

"Искам да благодаря на страните, които ми помогнаха да постигнем това - Катар, Турция, Саудитска Арабия, Египет, Йордания и много други. Толкова много хора се бориха толкова упорито. Днес е голям ден. Ще видим как ще се развият нещата. Трябва да получим последната им дума в конкретика. Най-важното - очаквам с нетърпение заложниците да се приберат при родителите си, както и за съжаление, да приберем някои от тях в състоянието, в което се намират, защото родителите им искат да приберат телата на тези млади мъже и жени също толкова, колкото ако те бяха живи", коментира Доналд Тръмп.