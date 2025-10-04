БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници

Диана Симеонова
Чете се за: 01:50 мин.
По света
След като Хамас частично прие плана на Доналд Тръмп за спиране на войната в Газа

Снимка: БТА
Израелската армия се подготвя за изпълнението на първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за Ивицата Газа, след като палестинската групировка Хамас отговори късно снощи, че е частично съгласна с него.

Хамас обяви, че е съгласна да освободи всички заложници и да предаде управлението на Газа на палестински орган от независими технократи. Групировката изрази готовност за преговори с посредниците Египет и Катар по някои от другите 20 точки в плана, които счита за неясни.

След отговора на Хамас, Тръмп заяви, че Израел незабавно трябва да спре бомбардировките над Газа, за да започнат преговори за прекратяване на огъня. Във видеосъобщение в социалната си мрежа, Тръмп благодари на посредниците и обеща, че всички страни в конфликта ще бъдат третирани справедливо.

"Искам да благодаря на страните, които ми помогнаха да постигнем това - Катар, Турция, Саудитска Арабия, Египет, Йордания и много други. Толкова много хора се бориха толкова упорито. Днес е голям ден. Ще видим как ще се развият нещата. Трябва да получим последната им дума в конкретика. Най-важното - очаквам с нетърпение заложниците да се приберат при родителите си, както и за съжаление, да приберем някои от тях в състоянието, в което се намират, защото родителите им искат да приберат телата на тези млади мъже и жени също толкова, колкото ако те бяха живи", коментира Доналд Тръмп.

#план за мир #Доналд Тръмп #Израел срещу Хамас #Газа

