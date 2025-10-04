БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Васил Тушев в предаването "Аз съм"
Васил Тушев в предаването "Аз съм"

Спорт
Плувецът е поредният герой в спортната поредица за млади таланти на БНТ.

Васил Тушев е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти „Аз съм“. Плувецът е част от клуб Вихрен и споделя какво го е накарало да заобича плуването.

Още от много малък съм боледувал много и майка ми е решила да ме запише на плуване, за да мога да го израсна това нещо. 5,6 и 7 клас също така трениран и волейбол, но трябваше да преценя кое от двете неща и затова избрах плуването при Николай Вакареев. След това тренирах около осем години около Валентин Митрев. Може би плуването е един от най-трудните спортове както физически, така и психически, но също така е и много различен, защото е във водата“, разказва той.

„В един мой ден първо отивам на училище, след това се връщам и идвам на басейна. Преди тренировката загрявам около 20, 30 минути на сушата, за да предотвратя контузии и след това тренирам във водата около час и половина до два часа. Доста често имам тренировки във фитнеса след това за кондиционна подготовка“, добавя плувецът относно начина, по който води тренировъчен процес.

Състезателят говори и за своите любими дисциплини, които са кроула и плуването по гръб.

В момента наблягам на кроула, но плуването по гръб също доста ми се отдава. В бъдеще се надявам да участвам на още световни и европейски първенства, както и на олимпийски игри. Плувам 100 и 200 метра кроул, както и 200 м. гръб. Може би тази година ще пробвам да плувам и 400 м. кроул, но трябва да говоря с моя треньор.“

„В Европа тази година за моята възраст бях на полуфинал с 13-то време. На световното се контузих една седмица преди това и не можах да дам резултатите, които можех. През 2023 имах хиперекстензия, разкъсвания на раменния мускул. Трябваше ми около половин година, за да се възстановя напълно. Бях около половин година в застой и това ми повлия малко и много. Участвах на световно първенство за юноши в средата на август, но и там заради контузия не успях да се представя много добре. С момчетата участвахме на 4 по 200 м. и завършихме на десето място. Участвах на държавното отборно първенство през март месец, където си покрих квотите за европейско и световно. След това бяхме част от Мултинейшън, завършихме втори при щафетата 4 по 200 м., като загубихме с около 10 стотни срещу турците. Преди един месец бяхме на европейско и със същия квартет завършихме пети“, споделя Тушев.

Повече от епизода с Васил Тушев гледайте във видеото!

Всички предавания от поредицата може да намерите и в You Tube канала на БНТ!

