Анджей Баргел, който промени представата за граници и възможности

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
анджей баргел промени представата граници възможности
Ексклузивна среща в “Говори сега” с първия човек в света, който изкачи Еверест без кислород и се спусна оттам със ски. Полският алпинист Анджей Баргел промени представата за граници и възможности.

Анджей Баргел направи първото в света спускане със ски от Еверест без допълнителен кислород

Как се оцелява 16 часа в зоната на смъртта? Как изглежда животът ни от покрива на света? И кои са най-трудните върхове в личния му живот?

Вижте във видеото срещата на Детелина Калфова с легендата в екстремния алпинизъм, който бе и един от специалните гости на "Банско филм фест" през миналата година.

