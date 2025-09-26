Анджей Баргел направи първото в света спускане със ски от Еверест без допълнителен кислород

Анджей Баргел, 37-годишният ски алпинист от Полша, известен с невероятните си подвизи при катерене и каране на ски, направи нещо, което никой друг на планетата не е успявал преди: той изкачи връх Еверест без да използва допълнителен кислород – и след това се спусна със ски обратно до края на снега след ледопада Кхумбу.

На 22 септември, след близо 16 часа катерене в прословутата „зона на смъртта“ на Еверест (над 8000 м, където нивата на кислород са опасно ниски), Баргел сложи ските си точно на върха и започна спускането си по маршрута на Южното седло. Същата нощ той стигна до Лагер II и си почина – изкачването на върха отне повече време от планираното, което означаваше, че тъмнината направи опасно и трудно по-нататъчното придвижване през този ден.

На следващата сутрин той премина със ски през коварния ледопад Кхумбу – воден отчасти от дрон, управляван от брат му Бартек – преди безопасно да пристигне в Базовия лагер, за да стане първия човек, изкачил и слязъл от връх Еверест без кислород в бутилки.

„Изкачването беше трудно, защото други експедиции са затворени по това време на годината. Необходима е много повече работа и условията са много по-трудни. Щеше да е най-удобно за мен да отида директно от базовия лагер до върха, но условията не винаги позволяват това. В този случай точно това се случи. Невероятно високо е. Трябва да си добре подготвен, за да можеш да функционираш 16 часа над 8000 м. Това не беше просто поредният екстремен подвиг. Повече от 6000 души са изкачвали Еверест, но по-малко от 200 са го правили без допълнителен кислород. Спускането обратно на ски след това обаче е огромно индивидуално постижение – и е нещо, което никога преди не е било правено“, сподели той.

Бергел посочи защо е разделил спускането на две части.

„Преминаването през технически трудния ледопад при относително безопасни условия беше възможно само сутринта. Самото изкачване на върха беше мъчително и трудно. Никога през живота си не бях прекарвал толкова много време на такава височина, така че това само по себе си беше предизвикателство“, допълни полякът.

Баргиел, който успя да изкачи Еверест при третия си опит, след предишни експедиции през 2019 и 2022 година, оцени високо подвига си.

„Това е един от най-важните етапи в спортната ми кариера. Спускането със ски от Еверест без кислород беше мечта, която растеше в мен от години. Знаех, че трудните есенни условия и планирането на линията на спускане през ледника Кхумбу ще бъдат най-голямото предизвикателство, с което някога бих се сблъскал“, добави алпинистът.

Баргиел има репутация на човек, който прави невъзможното. През 2018 г. той стана първият (и все още единственият) човек, спуснал се със ски от К2, втория по височина връх в света. След като вече е покорен Еверест, той е единственият алпинист в историята, спуснал се със ски от Еверест и К2, както и от всички осемхилядници на планинската верига Каракорум – и всичко това без допълнителен кислород.

За подвига си от К2 той разказа в поредицата "Гостите на Банско филм фест".