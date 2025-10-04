БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добрин Гьонов: Успяхме да разтресем системата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Нашата цел не е да наказваме футболистите, отбеляза заместник-изпълнителният директор на БФС.

добрин гьонов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Добрин Гьонов смята, че в Българския футболен съюз са успели да разтресат системата след скандала със залаганията на мачовете, който избухна в края на миналия месец. Заместник-изпълнителният директор на централата отбеляза, че тяхната цел не е да се наказват футболистите, а да е търси превенция.

Един от ръководните фактори в БФС коментира пред БНТ, че Александър Димитров е правилният избор за селекционер на националния отбор.

„Александър Димитров е много добре познато име. Изключително мотивиран млад специалист. Естествено, бяха разгледани различни варианти, но всички се обединиха, че той в момента е най-подходящият да поеме националния отбор. Най-важен е манталитетът и малко да си повярват. Александър Димитров има една изключителна позитивна енергия, която се надявам, че ще предаде на футболистите“, добави той.

Гьонов сподели още, че основната цел на БФС по казуса със залаганията е превенцията.

Само по себе си, ако се докаже, че има манипулиране, то вече е престъпление. Ще има съд и ще мине по процедурите, които са в държавата. Нашата цел не е да наказваме футболистите, а превенция. В момента аз съм щастлив, че успяхме да разтресем системата. Надявам се да спре или поне да намали драстично това, което се случва със залаганията."

Повече от интервюто с Добрин Гьонов гледайте в предаването "Арена спорт" в неделя от 12:30 часа по БНТ1!

#Български футболен съюз (БФС) #Добрин Гьонов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
1
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас (СНИМКИ)
2
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас...
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
3
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
4
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
5
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
6
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Български футбол

Открит бе обновеният градски стадион на Свиленград "Колодрума"
Открит бе обновеният градски стадион на Свиленград "Колодрума"
Очаквайте Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт" Очаквайте Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
Венцеслав Стефанов: Славия е над всички Венцеслав Стефанов: Славия е над всички
Чете се за: 00:55 мин.
Повикаха по спешност Кристиан Димитров в националния отбор Повикаха по спешност Кристиан Димитров в националния отбор
Чете се за: 01:05 мин.
Лудогорец с благодарности към своите фенове за подкрепата срещу Бетис Лудогорец с благодарности към своите фенове за подкрепата срещу Бетис
Чете се за: 01:17 мин.
Левски ще се опита да не повтаря грешките от миналия сезон срещу Берое Левски ще се опита да не повтаря грешките от миналия сезон срещу Берое
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200 Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Рапърът Диди влиза в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ