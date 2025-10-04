Добрин Гьонов: Успяхме да разтресем системата

Добрин Гьонов смята, че в Българския футболен съюз са успели да разтресат системата след скандала със залаганията на мачовете, който избухна в края на миналия месец. Заместник-изпълнителният директор на централата отбеляза, че тяхната цел не е да се наказват футболистите, а да е търси превенция.

Един от ръководните фактори в БФС коментира пред БНТ, че Александър Димитров е правилният избор за селекционер на националния отбор.

„Александър Димитров е много добре познато име. Изключително мотивиран млад специалист. Естествено, бяха разгледани различни варианти, но всички се обединиха, че той в момента е най-подходящият да поеме националния отбор. Най-важен е манталитетът и малко да си повярват. Александър Димитров има една изключителна позитивна енергия, която се надявам, че ще предаде на футболистите“, добави той.

Гьонов сподели още, че основната цел на БФС по казуса със залаганията е превенцията.

„Само по себе си, ако се докаже, че има манипулиране, то вече е престъпление. Ще има съд и ще мине по процедурите, които са в държавата. Нашата цел не е да наказваме футболистите, а превенция. В момента аз съм щастлив, че успяхме да разтресем системата. Надявам се да спре или поне да намали драстично това, което се случва със залаганията."

