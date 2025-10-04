БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Венцеслав Стефанов: Славия е над всички

Ако феновете намерят някой, който може да се грижи по-добре за клуба, да заповядат, заяви президентът на "белите".

Венцеслав Стефанов: Славия е над всички
Венцеслав Стефанов отново коментира недоволството на феновете на Славия по повод управлението на клуба. „Белите“ отказаха Локомотив София в с 2:0 на стадион „Александър Шаламанов“ и се върнаха към победите, а техният президент сподели след края на мача, че Славия е над всички.

Той уточни, че ако привържениците на отбора намерят някой, който може да се грижи по-добре, тогава могат да заповядат.

И да се махна аз от Славия, няма да са те. Ако намерят някой, който може да е грижи по-добре и моите колеги се съгласят на този вариант, да заповядат. Славия е Славия и над всички. Ние можем да бъдем и на 16-то място, и на първо. Можем да направим каквото си поискаме“, лаконичен бе Стефанов.

