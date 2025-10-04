Златомир Загорчич: Имам желание за комуникация с Венцеслав Стефанов

Златомир Загорчич отново говори за обтегнатите си отношения с президента на Славия в лицето на Венцеслав Стефанов. „Белите“ се върнаха на правия път в Първа лига, след като отказаха Локомотив София с 2:0 на стадион „Александър Шаламанов“. Наставникът остана доволен от победата.

"Доволен съм, спечелихме. Във всеки един мач опитваме да побеждаваме. В този мач нещата се получиха. Вкарахме головете и спечелихме три точки. Нямам представа за първия ни гол, трябва да погледна видеото“, започна той.

"Ще имаме контрола в паузата. Ще гледаме хората, които пропуснаха подготовката, да наваксат кондиционно. Надяваме се в тези две седмици да оправим нещо. Да се надяваме да сме по-добре подготвени след паузата. Кристиян Стоянов е уникално момче и заслужава да играе за националния отбор. Той ще стане титуляр в този тим с времето“, добави треньорът.

За отношенията си с президента на клуба Венцеслав Стефанов и думите му, че Славия може да се изкачи на първо място в класирането:

"Нямам представа какво иска да каже. Не се виждам с този човек. Браво за него. Имам желание за комуникация, не знам защо не се виждаме“, обясни Загорчич.