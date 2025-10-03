Славия взе глътка въздух след успех над Локомотив в столичното дерби

Славия победи Локомотив (София) с 2:0 в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Емил Стоев откри резултата в 19-ата минута, когато се разписа с много силен удар от 6-7 метра. При ситуацията обаче негов съотборник очевидно игра с ръка в полето, но главният съдия зачете попадението.

До края на първата част гостите от Локомотив създадоха няколко отлични възможности за гол, но на два пъти Спас Делев и веднъж Георги Минчев се откроиха с фрапантни пропуски. Със силни изяви пък се отличи вратарят на домакините Нтумба.

Пропуските на „железничарите“ им струваха много, защото в 62-ата минута Славия удвои преднината си. Емил Стоев се справи чудесно на фланга и намери непокрития Иван Минчев, който с прецизен удар не остави шанс на Величков, като топката влетя във вратата на гостите - 2:0 за Славия.



Малко по-късно попадение на домакините беше отменено. Янис Гермуш се пребори с Райън Бидунга и остана очи в очи с Величков, като успя да прати топката във вратата. Попадението обаче бе отменено поради нарушение на нападателя в единоборството.

В крайна сметка нови голове не паднаха и „белите“ се поздравиха с втората си победа от началото на сезона. Славия се изкачи на 11-та позиция с 10 точки. Локомотив София е осми с 12 точки на сметката си. В следващия кръг Славия гостува на Ботев в Пловдив, а Локомотив София приема ЦСКА 1948.



Първа лига: Славия – Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)