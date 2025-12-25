Левски пусна закачка към феновете си за Коледа

От Левски пуснаха закачка към феновете си за Коледа. „Сините“ представят един ден от ежедневието на своя лидер Георги Костадинов, като от „Герена“ сравняват своя филм с популярния „Сам вкъщи“.

Публикацията на Левски в социалните мрежи:

И на нас ни омръзна от “Сам вкъщи” по Коледа, затова сме ви приготвили коледно издание на Любимата рубрика – „Един ден с…“

Коледните празници са време за споделени моменти, топлина и семейство. Този път прекрачваме прага на дома на „синия“ лидер Георги Костадинов, за да надникнем отблизо в неговото ежедневие – далеч от прожекторите, но изпълнено със смисъл, емоции и левскарски дух.

Един ден. Един дом. Един лидер.

Настанете се удобно, подгответе пуканките – време е за кино!