Фьодор Лапоухов: Не прекалявайте с напитките по време на празниците, чакаме ви на стадиона

Вратарят на ЦСКА се пошегува с феновете на "червените".
ЦСКА излезе със специално коледно послание до своите фенове. В него се включиха няколко от футболистите на първия отбор, сред които Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Анжело Мартино, Пастор и Леандро Годой.
Те бяха събрани в новия клубен магазин на "червените" в центъра на столицата.
И петимата отправиха пожелания на привържениците. Едно от тях бе по-нетрадиционно и направи впечатление - това на вратаря Лапоухов.
"Моля ви, не прекалявайте с напитките по време на празниците, защото ще имаме нужда от вас на стадиона", обърна се беларуският национал към запалянковците.
ЦСКА подновява сезона си в Първа лига с домакинство на Арда.