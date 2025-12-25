Фьодор Лапоухов: Не прекалявайте с напитките по време на празниците, чакаме ви на стадиона

ЦСКА излезе със специално коледно послание до своите фенове. В него се включиха няколко от футболистите на първия отбор, сред които Фьодор Лапоухов, Иван Турицов, Анжело Мартино, Пастор и Леандро Годой.

Те бяха събрани в новия клубен магазин на "червените" в центъра на столицата.

И петимата отправиха пожелания на привържениците. Едно от тях бе по-нетрадиционно и направи впечатление - това на вратаря Лапоухов.

"Моля ви, не прекалявайте с напитките по време на празниците, защото ще имаме нужда от вас на стадиона", обърна се беларуският национал към запалянковците.

ЦСКА подновява сезона си в Първа лига с домакинство на Арда.