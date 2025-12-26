БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Андриан Краев и тимът му Апоел (Тел Авив) продължават към осминафиналите за Купата на Израел

Андриан Краев
Снимка: Startphoto.bg
Българският национал Андриан Краев записа 83 минути за Апоел (Тел Авив) при победата над СК Ашдод с 3:0 в среща от осмия кръг на турнира за Купата на Израел на стадион „Блумфийлд“.

С успеха Апоел продължава към осминафиналите.

Полузащитникът направи много силен мач и беше заменен от треньора Елианив Барда седем минути преди края, след като „червените“ от Тел Авив вече водеха с 2:0. Краев беше част от двойна смяна, когато беше изваден заедно с ветерана Омри Алтман, а местата им бяха заети от Ари Коен и Амит Лемкин.

Макар и да владееха топката, домакините сериозно се измъчиха, докато съперниците им не останаха с 10 души на терена. Големият герой за Апоел (Тел Авив) беше Рой Корин, който вкара първите два гола.

Началото на мача беше с две пропуснати възможности за Апоел, след което темпото и от двете страни се забави. Втората част беше съвсем различна, поне по отношение на отбелязването на голове. В 59-ата минута Мохамед Амер получи втори жълт картон, а след това и червен, оставяйки отбора на Ашдод с десет души.

„Червените“ се възползваха от това, за да ускорят темпото и язовирната стена беше разрушена в 73-ата минута. Резервата Рой Корин завърши чудесна отборна игра и с диагонален удар от наказателното поле прати топката във вратата. Седем минути по-късно резервата удвои преднината. Той се възползва от отбита топка след изчистване на противниковия вратар и от близко разстояние вкара втория си гол.

В последната минута Анас Махамид, също резерва, получи топката от дясната страна на наказателното поле, нахлу там и и вкара трети гол за Апоел с диагонален удар.

Останалите мачове от този етап на турнира за националната купа на Израел ще се играят днес и на 27-и декември, след което ще се тегли и жребий за осминафиналите.

В първенството на страната Апоел (Тел Авив) заема 4-ото място в класирането с 25 точки от 15 мача и изостава на 10 от лидера Апоел (Беер Шева). Ашдод пък се намира на 9-ата позиция с 18 и регистрира шести мач без успех във всички турнири.

