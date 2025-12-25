Почина легенда на Марек (Дупница)

На 75-годишна възраст, в навечерието на Коледа, от този свят си е отишъл един от легендарните играчи на Марек (Дупница) - Александър Кючуков, съобщиха от клуба. Той е част от отбора на дупничани от 70-те години на миналия век, който печели Купата на страната и записва престижна победа над Байерн (Мюнхен). Баща е на Анжело Кючуков.

"Марекчани,

С прискърбие съобщаваме, че в навечерието на този светъл празник след боледуване ни напусна футболист от легендарния отбор на Марек от 70-те години на миналия век – Александър Кючуков.

Неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен. Роден на 8 януари 1950 г.

Баща е на друг емблематичен футболист на Марек – Анжело Кючуков.

Семейство Кючукови са част от световната история на футбола. Те държат все още рекорда за най-много играчи от „един дом“, играли в елита на България – Янко Кючуков (Чантра), Александър Кючуков, брат му Емил Кючуков, техните синове Анжело и Янек.

Почивай в мир, Александър Кючуков!", написаха дупничани.