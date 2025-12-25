БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Илиян Филипов: Да живее Ботев! Да живее Пловдив!

Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив благодари за подкрепата от привържениците.

Илиян Филипов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Илиян Филипов написа емоционална публикация в навечерието на Коледа.

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив беше категоричен, че клубът е оцелял и това не е било чудо, а се дължи до голяма степен на подкрепата от верните привърженици на "канарите".

Публикацията на Филипов в социалните мрежи:

"Скъпи ботевисти, скъпи приятели, колеги и партньори,

В края на тази трудна, но и знаменателна година, искам да се обърна към всеки един от вас - с благодарност, с уважение и с огромна признателност.

Ботев Пловдив оцеля.

И това не се случи по чудо. Случи се, защото цялата жълто-черна общност показа какво означава да обичаш своя клуб - в най-тежките, в най-мрачните дни. Защото истинската любов се доказва не когато е лесно… а когато всичко около теб казва, че е невъзможно.

Благодаря на всички легендарни сърца на Ботев - на феновете, които никога не спряха да вярват, независимо от трудностите.

Но днес имам и една молба - време е всички да се върнат на трибуните!
Нашите момчета имат нужда от подкрепата на всеки фен, от силата на жълто-черната любов, която прави нашия клуб толкова велик!

Благодаря на всички фирми, партньори и приятели, които дадоха рамото си в най-решаващия момент. Които не се уплашиха, не се скриха, а казаха:

„Ботев трябва да го има - и ние ще помогнем!“

Благодаря и на всички хора, работещи в нашите фирми, на всеки служител, на всяко семейство зад тях - защото вашият труд, вашата енергия и вашата лоялност са част от това Възраждане.

Показахме, че когато стоим заедно, ние не сме просто клуб.

Ние сме кауза. Ние сме род, град, история и бъдеще.

Нека Новата година ни донесе още повече поводи за гордост - победи, единство и радост на нашия красив стадион!

Да продължим да пишем историята със същата красота, вяра и борба, които ни определят вече повече от век.

Да живее Ботев! Да живее Пловдив!

И едно огромно Благодаря на всички, които вярват и се борят за жълто-черната мечта!

#Илиян Филипов #Ботев Пловдив

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
