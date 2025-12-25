БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Играчите на ЦСКА донесоха празнично настроение на набор 2018 и 2019

Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Иван Турицов, Петко Панайотов и Илиан Илиев зарадваха най-малките „армейци“.

играчите цска донесоха празнично настроение набор 2018 2019
Снимка: ПФК ЦСКА
В навечерието на коледните празници футболистите на ЦСКА Иван Турицов, Петко Панайотов и Илиан Илиев направиха приятна изненада, като се включиха в тренировката на най-малките „армейци“, родени през 2018 и 2019 година.

Посещението на играчите от първия отбор донесе незабравими емоции на децата и създаде истински празник на тренировъчното игрище.

„Това за децата е неописуема емоция. Като ги гледам как се радват и виждам усмивките им, буквално се връщам и аз на тяхната възраст и напълно разбирам какво чувстват. Много съм щастлив, че могат да изпитат тази емоция. На тази крехка възраст най-важното е децата да идват на тренировка с усмивка и да си тръгват с усмивка. Важно е да изпитват удоволствие, да бъдат смели, да се надиграват и да не изпитват страх. Искам да благодаря на клуба за тази инициатива, защото тези футболисти са истински пример за децата, които имат дълъг път пред себе си, за да стигнат до първия отбор“, сподели треньорът на набор 2019 Асен Асенов.

Наставникът на родените през 2018 година Иво Маринков също изрази удовлетворението си от срещата:

„Емоцията на децата е огромна и казва всичко. Те посрещнаха футболистите с невероятно желание и ентусиазъм, мечтаят да се запознаят с тях, така че беше много приятно да тренират заедно. През годината децата постигнаха много успехи, спечелиха редица турнири както в България, така и в чужбина. Това е резултат от много труд, желание и себераздаване“, добави той.

Маринков отправи и празнично послание.

„Тези деца имат страхотния шанс да бъдат част от клуб като ЦСКА. Пожелавам на тях и на родителите им здраве и спокойни празници. Следващата година ни чака много работа и трябва да затвърдим доброто представяне. На всички деца, фенове и привърженици на ЦСКА пожелавам да подкрепят отбора и винаги да бъдат зад него, защото това е хегемонът на българския спорт – най-великият клуб“, допълни треньорът.

В края на заниманието футболистите от първия отбор зарадваха малките „армейци“ с подаръци по случай предстоящите празници, което превърна деня в още по-специален.

