Втори ден парламентарни избори в Чехия

Втори ден на парламентарните избори в Чехия. Популистката партия АНО на милиардера и бивш министър-председател Андрей Бабиш води в последните проучвания преди вота.

Бабиш, наричан "Чешкия Тръмп" печели поддръжници с обещания за увеличаване на заплатите, стимулиране на растежа и намаляване на помощта за Украйна.

Завръщане на власт на Бабиш ще означава потенциална поява на пореден евроскептичен център в сърцето на Европа, след Унгария и Словакия. Изборните секции ще затворят в 14 часа местно време днес следобед, когато се очакват и първите резултати.