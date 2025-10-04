БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Атанасов: ВСС е нелегитимен, да не говорим за главния прокурор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Към настоящия момент Висшият съдебен съвет е нелегитимен, да не говорим за главния прокурор", заяви в "Говори сега" лидерът на ДСБ и заместник-председател на Народното събрание от ПП-ДБ Атанас Атанасов.

Той подчерта, че няма да подкрепят кандидатурата на Деньо Денев.

"Този човек не е безпристрастен политически. ДАНС в момента е почивна станция, трябва да противодейства на рисковете за националната сигурност", допълни Атанас Атанасов.

Според него президентът Румен Радев защитава руските интереси.

"Затова алармирам демократичната общност да се мобилизираме, за да можем на следващите президентски избори да издигнем и да изберем човек, който категорично гледа на запад. Имената едно по едно ще дойдат. Ние сме в етап на изработване на споразумение за общо явяване на президентските избори между коалицията "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" и форум на много активни хора за демократично действие. ГЕРБ е статуквото. Те са коалиция с БСП, как ще се разберат за президентските избори", каза още Атанас Атанасов.

Вижте още във видеото.

# Борислав Сарафов #Деньо Денев #ПП-ДБ #ДАНС #Атанас Атанасов #ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
1
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
3
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас (СНИМКИ)
4
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас...
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
5
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
6
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
6
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...

Още от: Политика

Елена Йончева: Преходната администрация в Газа трябва да е под егидата на ЕС или ООН
Елена Йончева: Преходната администрация в Газа трябва да е под егидата на ЕС или ООН
Михал Камбарев от ПП: Защо Пеевски използва най-скъпата кола на НСО, която е бронирана? Михал Камбарев от ПП: Защо Пеевски използва най-скъпата кола на НСО, която е бронирана?
Чете се за: 01:57 мин.
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
5156
Чете се за: 03:10 мин.
Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: Министрите ни поемат отговорност, не се страхуваме от критики Владимир Георгиев, БСП-ОЛ: Министрите ни поемат отговорност, не се страхуваме от критики
Чете се за: 03:30 мин.
Николай Радулов, МЕЧ: Президентът трябваше да бъде унижен - Пеевски си търси противник на своето ниво Николай Радулов, МЕЧ: Президентът трябваше да бъде унижен - Пеевски си търси противник на своето ниво
Чете се за: 05:30 мин.
"Кои коли му взимаме на Радев?": Законът за НСО скара депутатите (ОБЗОР) "Кои коли му взимаме на Радев?": Законът за НСО скара депутатите (ОБЗОР)
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Отвориха за движение "Петрохан"
Отвориха за движение "Петрохан"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
След наводненията по морето – възстановено ли е подаването на ток? След наводненията по морето – възстановено ли е подаването на ток?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ