Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
По света
На цялата територия на Обединеното кралство е издаден оранжев код за лошо време

Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия
Северозападна Европа също е обхваната от силни ветрове и проливни дъждове. Бурята "Ейми" взе една жертва в Ирландия.

Засегнати са Нидерландия, Норвегия, Великобритания.

Заради стихията са отменени десетки полети, в различни райони са нанесени сериозни материални щети.

Най-малко 80 пристигащи и 70 заминаващи полета бяха отменени от нидерландското летище "Схипхол", което е третото най-натоварено в Европа.

В страната беше издадено предупреждение за ветрове, достигащи 90 км/ч по крайбрежието.

Стихията остави над 600 000 домакинства без ток в Шотландия.

На цялата територия на Обединеното кралство е издаден оранжев код за лошо време.

