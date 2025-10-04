Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш

В Чехия парламентарните избори печели дясната партия на бившия премиер Андрей Бабиш, когото критици наричат "чешкия Доналд Тръмп".



Според предварителните резултати партията е получила подкрепата на близо 36%.

На второ място се нареждат центристите на сегашния премиер Петър Фиала с малко над 22%.

В долната камара на парламента влизат 6 партии.

71-годишният милиардер Бабиш е бивш премиер.

Заедно с Виктор Орбан той основа групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.

Според негови опоненти ако той отново стане премиер може да промени курса на Чехия спрямо Украйна.