Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш

Критиците наричат Бабиш "чешкия Доналд Тръмп"
В Чехия парламентарните избори печели дясната партия на бившия премиер Андрей Бабиш, когото критици наричат "чешкия Доналд Тръмп".
Според предварителните резултати партията е получила подкрепата на близо 36%.
На второ място се нареждат центристите на сегашния премиер Петър Фиала с малко над 22%.
В долната камара на парламента влизат 6 партии.
71-годишният милиардер Бабиш е бивш премиер.
Заедно с Виктор Орбан той основа групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.
Според негови опоненти ако той отново стане премиер може да промени курса на Чехия спрямо Украйна.