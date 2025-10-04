БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:12 мин.
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Критиците наричат Бабиш "чешкия Доналд Тръмп"

Андрей Бабиш
Снимка: БТА
Слушай новината

В Чехия парламентарните избори печели дясната партия на бившия премиер Андрей Бабиш, когото критици наричат "чешкия Доналд Тръмп".

Според предварителните резултати партията е получила подкрепата на близо 36%.

На второ място се нареждат центристите на сегашния премиер Петър Фиала с малко над 22%.

В долната камара на парламента влизат 6 партии.

71-годишният милиардер Бабиш е бивш премиер.

Заедно с Виктор Орбан той основа групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.

Според негови опоненти ако той отново стане премиер може да промени курса на Чехия спрямо Украйна.

#Андрей Бабиш #Чехия #парламентарни избори #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
1
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
3
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас (СНИМКИ)
4
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас...
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
5
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
6
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
4
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
5
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Европа

Мощите на Свети Патриарх Евтимий пристигнаха в Лондон
Мощите на Свети Патриарх Евтимий пристигнаха в Лондон
Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия
Чете се за: 00:50 мин.
Втори ден парламентарни избори в Чехия Втори ден парламентарни избори в Чехия
Чете се за: 00:42 мин.
Руски удар по пътнически влак в Суми Руски удар по пътнически влак в Суми
Чете се за: 00:47 мин.
Нови арести за нападението над синагога в Манчестър Нови арести за нападението над синагога в Манчестър
Чете се за: 00:47 мин.
Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Четвърта жертва на потопа в Елените
Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Отвориха за движение "Петрохан" Отвориха за движение "Петрохан"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
След наводненията по морето – възстановено ли е подаването на ток? След наводненията по морето – възстановено ли е подаването на ток?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ