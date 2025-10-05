Чехия след изборите: Какъв курс ще поеме и ще изневери ли на Европейския съюз?

Чешкият президент Петър Павел обмисля дали да блокира кандидатурата на Андрей Бабиш за премиер на страната заради конфликт на интереси, съобщава изданието "Политико".

Партията на бившия премиер Андрей Бабиш спечели най-голяма подкрепа на парламентарните избори.

Резултатите обаче разделиха чешкото общество.

Бабиш е известен като евроскептик, яростен привърженик на Доналд Тръмп, противник на европейската помощ за Украйна. Какви са възможните сценарии за управлението на Чехия?

С песен и шампанско и заедно с привърженици Андрей Бабиш отпразнува историческата си победа на парламентарните избори.

Според финалните резултати партията му "Действие на недоволните граждани" спечели близо 35% от гласовете. На второ място е центристката коалиция "Заедно" на премиера Петър Фиала с близо 23%. Изненадата на изборите е крайнодясната "Автомобилисти за себе си", която е против Европейската зелена сделка.

"Безкрайно съм щастлив за историческата победа, защото това е най-добрият резултат, постиган от партия в историята на нашия парламент", заяви Андрей Бабиш.

Тежката задача за съставяне на кабинет обаче предстои. За да състави правителство, Бабиш се нуждае от подкрепата на две по-малки крайнодесни партии – и двете обаче са против имиграцията и зелените политики.

От Брюксел следят с притеснение резултатите от вота в Чехия, тъй като евентуално правителство на Бабиш, в координация с Унгария и Словакия, може да блокира европейски зелени и интеграционни политики.

Неизвестно е и каква политика негов кабинет ще води спрямо Украйна. В последните дни от предизборната си кампания Бабиш засили антиукраинската си реторика, като обвини сегашното центристко правителство, че дава "всичко на украинците и нищо на чехите".

Според анализатори правителство на Бабиш може да спре инициативата "Чешки муниции", която е предоставила на Украйна 3,5 милиона боеприпаси от началото на войната с Русия.

"Искаме да спасим Европа. Партията ни "Патриоти за Европа" ще спечели следващите избори в Европейския парламент. Ние сме "за" НАТО и ЕС", подчерта Андрей Бабиш.

Бабиш е един от най-заможните хора в Чехия. Той беше премиер на страната от 2017 до 2021 година.

"В момента се надявам Бабиш да състави еднопартиен кабинет. Въпреки че не го харесвам, може би това е по-добрата опция от другите десни партии", каза още Хинек Турицка.

Не е сигурно какъв курс ще поеме страната след парламентарните избори, но гласоподаватели се надяват крайнодесните партии все пак да останат извън управлението на страната.