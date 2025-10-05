БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Телевизионният център на БНТ в Благоевград празнува половинвековен юбилей

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Вече 5 десетилетия колегите ни са на горещите точки в Югозапада и разказват историите на хората от региона

Телевизионният център на БНТ в Благоевград празнува половинвековен юбилей
Телевизионният център на БНТ в Благоевград празнува половинвековен юбилей. Вече 5 десетилетия колегите ни са на горещите точки в Югозапада и разказват историите на хората от региона. Празникът ще бъде отбелязан с голям концерт-спектакъл в центъра на града. Честит празник, колеги!

На 9 септември 1975 година новопостроеният телевизионен център в Благоевград излъчва в ефир за първи път.

Телевизорите тогава са черно-бели, камерите тежат почти колкото гардероб, но сградата отредена за центъра е емблематична. Такава е и сега. Инж. Георги Симеонов е част от екипа, проектирал архитектурното бижу.

"Уникалното е това, че няма друга такава в България, която да обслужва само телевизията и радиото. И би трябвало да ви завиждат останалите области, включително и София", заяви инж. Георги Симеонов.

От 50 години насам БНТ - Благоевград е телевизията, в която хората от Югозапада винаги са главните герои.

"Мисията на телевизионния център е да направи видима картината на живота на хората от региона, на тяхното ежедневие, културното, историческото наследство", коментира Добрина Грачанлиева, ръководител на БНТ - Благоевград.

А техните истории достигат до вас благодарение на работата на журналистите в телевизионния център. От 30 години Елена Чимева е част от екипа.

"Това, което не се е променило е, че стандартите, които е задала Българска национална телевизия и които ние следваме през всички тези години, а това са обективност и достоверност, проверена информация, професионализъм, се опитваме да предадем на нашите по-млади колеги", допълни Елена Чимева, продуцент на новините на БНТ - Благоевград.

Репортерите винаги са на горещите точки.

И колкото и да са подготвени, събитията понякога ги изненадват.

"В телевизията никога не може да си напълно готов за това, което те очаква следващия ден и това е може би най-интересното и хубавото на телевизията, предизвикателството на това да отидеш на гореща точка, да се срещнеш с нови и интересни хора, да видиш места, за които не си и подозирал", коментира Станислава Христова, репортер.

Какво си пожелават за половинвековния юбилей?

Аксения Ангелова, репортер: "Да имаме все повече добри истории, добри примери, които да показваме и да споделяме с нашите зрители".

Антония Сукалинска, репортер: "И още - да останем пазители на културата, традициите и духа на Югозапада. С усет към документалистиката и хъс да сме най-добрите!"

