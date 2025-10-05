3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват

Над 20 села в Трънско са без ток вече 3 денонощия. Електроподаването към тях спря в четвъртък заради снега, който повали десетки дървета в региона, скъса жици и блокира пътища.



От Общината съобщиха за "По света и у нас", че 10 екипа на енергодружеството продължават да работят за възстановяване на електрозахранването.

Полицаи, пожарникари и доброволци носят храна, вода и лекарства на хората от селата, останали на тъмно и студено.

Вода в Трън и населените места, които се захранват от помпената станция в село Банкя, вече има.

Останалите обаче са и без вода, тъй като помпените станции работят с ток. В социалните мрежи местните се оплакват от липсата на достатъчно екипи на терен и от бавната реакция на институциите.