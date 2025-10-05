Добрин Гьонов: Александър Димитров е най-подходящият за националния отбор

Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов коментира пред БНТ избора на Александър Димитров за нов национален селекционер. Припомняме, че Димитров замени на поста Илиан Илиев, който напусна след загубите от Испания и Грузия с по 0:3 на старта на световните квалификации. В предаването „Арена спорт“ Гьонов сподели и мнението си за телевизионните права в Първа лига, както и за протичащите проверки за черно тото в родния футбол. С Гьонов разговаря Стефан Георгиев.



Имаше ли пълен консенсус в ръководството на БФС, в Изпълкома, за назначаването на Александър Димитров за национален селекционер?

Да, напълно. Сашо Димитров е много добре познато име. Изключително мотивиран млад специалист. Естествено, бяха разгледани различни варианти, но всички се обединиха, че в момента той е най-подходящият човек да поеме националния отбор. Димитров има изключително позитивна енергия, която се надявам, че ще предаде на футболистите. Той ги познава добре. С младежкия национален отбор бяха близо до класиране на голям форум. Надявам се да успее да предаде желанието за победа. Както знаете, ситуацията е доста трудна, но в крайна сметка, ако беше лесна нямаше да има треньорска смяна.

Колко дълга може да бъде зелената светлина на доверие към новия селекционер? Рядко селекционерите изкарват до края на договорите си.

Не мога да кажа. Професията е динамична. Това да си селекционер включва много фактори. Аз лично се надявам, че ще успее да си изпълни договора, който е за две години. Дай Боже, ако има успехи и виждаме прогрес, той ще бъде продължен. Надявам се и вярвам, че може да бъде по-дългосрочно неговото пребиване начело на националния отбор.

Дай Боже. Георги Иванов, на пресконференцията преди дни при обявяването на Александър Димитров, спомена за продължаващата 3-годишна война.

Чисто в системата мисля, че има обединение – между клубове, лига, аматьорска лига. Критики винаги ще има и за мен е това е правилно. Те малко или много критиките трябва да ни държат будни, да гледаме други точки. Естествено, хубаво е критиката да бъде градивна, не просто да бъде целенасочена или на личностна основа. Надявам се, че все повече ще успяваме да доказваме, че има доверие към нас. Самите вие забелязвате как в последната една година Футболният съюз си отвори вратите. Работим много добре с Държавата, с различните общини. Направихме серия от обиколки, отвориха се нови терени. Работим съвместно с Министерство на образованието, с Министерство на спорта. За мен връзката в цялата екосистема е важна да тръгне нагоре футболът. Сам Футболният съюз не може да промени нещо, нужно е всички заинтересовани страни да бъдат участници в този процес. Правим много програми, които не попадат под прожекторите, защото всички са вторачени върху националния отбор или първенството.

Как стои въпросът с телевизионните права?

Ръководството, което БФС миналия март, е заварило един действащ договор до края на сезон 2028/29. Договорът се изпълнява стриктно от нашия медиен партньор, така че не можем да им се сърдим на тях, нито пък можем да го променим. В някакъв наближаващ етап в края на договора можем да започнем нови преговори. Важно е да се подчертае, че ние правим анализ на това какво се случва в другите европейски първенства, как се разпределят различните активи. Защото тв правата, които са продадени при нас не само тв правата, а вътре влизат много други активи, които другите първенства ги продават отделно. Подготвяме се за един такъв момент, но, в крайна сметка, не трябва да се нарушава действащ договор, който се изпълнява и от двете страни.

Споменахте, че работите добре с институциите. Две от тях също бяха замесени с БФС през последните дни – ГДНП и НАП, заради случая със залаганията. Вие сам казахте, че се знае, че част от футболисти са залагали на собствени мачове. Колко опасно е това като проблем?

Това го има абсолютно навсякъде, може би в много по-големи мащаби. Нашата цел не е да наказваме футболистите. Нашата цел е превенция. В момента съм щастлив, че успяхме да го докараме до този етап, че изчистваме името на футбола. Реално погледнато съм убеден, че другите футболисти, малко или много, ще се стреснат. В крайна сметка има правила, които трябва да се спазват. И когато даден човек знае, че това правило няма да бъде спазено, или поточно казано – ако той не го спази няма да има санкция, той може да го игнорира. Важното е, че ние показахме на обществото, че това не е правилно, че трябва да се спазват правилата. И, най-малкото направихме една превенция. С въпросните институции работихме изключително добре и сериозно в продължение на една година. Надявам се, че проверката ще завърши с успех. Тогава вече ще можем да споделим, че това е само началото. Ще продължаваме да работим съвместно да подобряваме българския продукт.

БФС е само една страна на монетата в този казус. Не ви ли се струва, че санкцията, в този вид, е скромна – 10 000 лв. до погасяването ѝ, след което правата се възобновяват?

Ако се докаже, че има манипулиране, това е престъпление. Ще има съд и т.нат. За мен лично е началото. Години наред не се е обръщало никакво внимание, от друга страна виждате, че хазартът е доста агресивен и все повече и повече навлиза. Като първа мярка не е малка сумата. В крайна сметка нашите футболисти не печелят милиони. Наказанието е сурово. Успяхме да разтресем системата, надявам се да спре, или поне да намали драстично това, което се случва - именно залаганията. Ако видим, че мерките трябва да станат по-тежки, то тогава можем да мислим съвместно с институциите и за по-сериозни наказания.

Цялото интервю на Стефан Георгиев вижте във видеото!