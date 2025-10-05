БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добрин Гьонов: Александър Димитров е най-подходящият за националния отбор

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 07:45 мин.
Спорт
Запази

Заместник-изпълнителният директор на БФС даде ексклузивно интервю за предаването "Арена спорт" по БНТ.

Гьонов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов коментира пред БНТ избора на Александър Димитров за нов национален селекционер. Припомняме, че Димитров замени на поста Илиан Илиев, който напусна след загубите от Испания и Грузия с по 0:3 на старта на световните квалификации. В предаването „Арена спорт“ Гьонов сподели и мнението си за телевизионните права в Първа лига, както и за протичащите проверки за черно тото в родния футбол. С Гьонов разговаря Стефан Георгиев.

Имаше ли пълен консенсус в ръководството на БФС, в Изпълкома, за назначаването на Александър Димитров за национален селекционер?
Да, напълно. Сашо Димитров е много добре познато име. Изключително мотивиран млад специалист. Естествено, бяха разгледани различни варианти, но всички се обединиха, че в момента той е най-подходящият човек да поеме националния отбор. Димитров има изключително позитивна енергия, която се надявам, че ще предаде на футболистите. Той ги познава добре. С младежкия национален отбор бяха близо до класиране на голям форум. Надявам се да успее да предаде желанието за победа. Както знаете, ситуацията е доста трудна, но в крайна сметка, ако беше лесна нямаше да има треньорска смяна.

Колко дълга може да бъде зелената светлина на доверие към новия селекционер? Рядко селекционерите изкарват до края на договорите си.
Не мога да кажа. Професията е динамична. Това да си селекционер включва много фактори. Аз лично се надявам, че ще успее да си изпълни договора, който е за две години. Дай Боже, ако има успехи и виждаме прогрес, той ще бъде продължен. Надявам се и вярвам, че може да бъде по-дългосрочно неговото пребиване начело на националния отбор.

Дай Боже. Георги Иванов, на пресконференцията преди дни при обявяването на Александър Димитров, спомена за продължаващата 3-годишна война.
Чисто в системата мисля, че има обединение – между клубове, лига, аматьорска лига. Критики винаги ще има и за мен е това е правилно. Те малко или много критиките трябва да ни държат будни, да гледаме други точки. Естествено, хубаво е критиката да бъде градивна, не просто да бъде целенасочена или на личностна основа. Надявам се, че все повече ще успяваме да доказваме, че има доверие към нас. Самите вие забелязвате как в последната една година Футболният съюз си отвори вратите. Работим много добре с Държавата, с различните общини. Направихме серия от обиколки, отвориха се нови терени. Работим съвместно с Министерство на образованието, с Министерство на спорта. За мен връзката в цялата екосистема е важна да тръгне нагоре футболът. Сам Футболният съюз не може да промени нещо, нужно е всички заинтересовани страни да бъдат участници в този процес. Правим много програми, които не попадат под прожекторите, защото всички са вторачени върху националния отбор или първенството.

Как стои въпросът с телевизионните права?
Ръководството, което БФС миналия март, е заварило един действащ договор до края на сезон 2028/29. Договорът се изпълнява стриктно от нашия медиен партньор, така че не можем да им се сърдим на тях, нито пък можем да го променим. В някакъв наближаващ етап в края на договора можем да започнем нови преговори. Важно е да се подчертае, че ние правим анализ на това какво се случва в другите европейски първенства, как се разпределят различните активи. Защото тв правата, които са продадени при нас не само тв правата, а вътре влизат много други активи, които другите първенства ги продават отделно. Подготвяме се за един такъв момент, но, в крайна сметка, не трябва да се нарушава действащ договор, който се изпълнява и от двете страни.

Споменахте, че работите добре с институциите. Две от тях също бяха замесени с БФС през последните дни – ГДНП и НАП, заради случая със залаганията. Вие сам казахте, че се знае, че част от футболисти са залагали на собствени мачове. Колко опасно е това като проблем?
Това го има абсолютно навсякъде, може би в много по-големи мащаби. Нашата цел не е да наказваме футболистите. Нашата цел е превенция. В момента съм щастлив, че успяхме да го докараме до този етап, че изчистваме името на футбола. Реално погледнато съм убеден, че другите футболисти, малко или много, ще се стреснат. В крайна сметка има правила, които трябва да се спазват. И когато даден човек знае, че това правило няма да бъде спазено, или поточно казано – ако той не го спази няма да има санкция, той може да го игнорира. Важното е, че ние показахме на обществото, че това не е правилно, че трябва да се спазват правилата. И, най-малкото направихме една превенция. С въпросните институции работихме изключително добре и сериозно в продължение на една година. Надявам се, че проверката ще завърши с успех. Тогава вече ще можем да споделим, че това е само началото. Ще продължаваме да работим съвместно да подобряваме българския продукт.

БФС е само една страна на монетата в този казус. Не ви ли се струва, че санкцията, в този вид, е скромна – 10 000 лв. до погасяването ѝ, след което правата се възобновяват?
Ако се докаже, че има манипулиране, това е престъпление. Ще има съд и т.нат. За мен лично е началото. Години наред не се е обръщало никакво внимание, от друга страна виждате, че хазартът е доста агресивен и все повече и повече навлиза. Като първа мярка не е малка сумата. В крайна сметка нашите футболисти не печелят милиони. Наказанието е сурово. Успяхме да разтресем системата, надявам се да спре, или поне да намали драстично това, което се случва - именно залаганията. Ако видим, че мерките трябва да станат по-тежки, то тогава можем да мислим съвместно с институциите и за по-сериозни наказания.

Цялото интервю на Стефан Георгиев вижте във видеото!

#"Арена спорт"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
3
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
4
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
5
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
6
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
6
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...

Още от: Специално за БНТ

Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
Любомир Ганев в предаването "Зала на славата"
Тервел Замфиров: Спортът на висше ниво в МОК се управлява от хора, които се интересуват повече от маркетинг, отколкото реално от спорт Тервел Замфиров: Спортът на висше ниво в МОК се управлява от хора, които се интересуват повече от маркетинг, отколкото реално от спорт
Чете се за: 03:42 мин.
Милица Мирчева: Маратонът е толкова интересна дисциплина, защото човек може да преоткрие себе си Милица Мирчева: Маратонът е толкова интересна дисциплина, защото човек може да преоткрие себе си
Чете се за: 04:22 мин.
Българският национален отбор по волейбол благодари на феновете си за обичта и подкрепата след Мондиала във Филипините Българският национален отбор по волейбол благодари на феновете си за обичта и подкрепата след Мондиала във Филипините
Чете се за: 02:30 мин.
Аспарух Аспарухов: Трябва да останем здраво стъпили на земята, защото главната ни цел е да се класираме за Олимпиадата Аспарух Аспарухов: Трябва да останем здраво стъпили на земята, защото главната ни цел е да се класираме за Олимпиадата
Чете се за: 02:52 мин.
Андрей Жеков: Момчетата заслужават тази любов, вече никой няма да подценява България Андрей Жеков: Момчетата заслужават тази любов, вече никой няма да подценява България
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна - видео от инцидента
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват 3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ