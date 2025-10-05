Българският национален отбор по волейбол благодари на феновете си за обичта и подкрепата след Мондиала във Филипините

Българският национален отбор по волейбол за пореден път изрази своята благодарност към всички свои фенове, които подкрепиха отбора преди, по време на световното първенство във Филипините и след турнира.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини отличи готовността на своите играчи да дадат всичко от себе си във всяка една ситуация.

"Благодарим за посрещането. Успявахме да усетим вашите емоции, макар да бяхме изолирани от случващото се в социалните мрежи и медийното пространство. Това, което феновете ни изпратиха е невероятно. Основното обяснение за успеха ни е специалната група от играчи, с които разполагаме. Те ми показаха, че ще дадат всичко от себе си и защитиха думите си. Във всеки един момент те бяха изключителни професионалисти. Това ми даваха увереност, че сме способни да постигнем нещо наистина значимо", сподели наставникът.

Капитанът на отбора Алекс Грозданов смята, че българската радост носи по-голямо удовлетворение на играчите, отколкото сребърният медал.

"Това, което се случи в цяла България е неописуемо. Това е по-голяма награда от самия медал", допълни той.

Най-резултатния волейболист на турнира Александър Николов и неговият брат Симеон разказаха за положителните емоции във финалните дни от надпреварата.

"Ние не знаехме, че родителите ни ще дойдат. Не очаквахме да дойдат чак до Филипините. Много се радваме, че го направиха. Това ни зареди с положителна емоция", добави Мони Николов. "Много сме радостни и горди с това, което успяхме да постигнем. С високо вдигната глава сме, дори след загубения финал. Смятаме, че това, което направихме, е много голямо", заяви брат му Алекс.

Българските герои споделиха за вълнуващите моменти в хода на целия турнир, емоциите преди финалната среща с Италия и думите на италианците след спора за златните медали.

Вижте какво споделиха националите във видеото.