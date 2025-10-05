Андрей Жеков, Тервел Замфиров и Добрин Гьонов в "Арена спорт"

Темите в предаването "Арена спорт" на 5 октомври:

Специален гост - помощник треньорът на мъжкия национален отбор по волейбол Андрей Жеков след фурора на тима ни на световното първенство във Филипините. Аспарух Аспарухов също застава пред камерата на БНТ.

Българският национален отбор по волейбол изрази своята благодарност към всички свои фенове.

Ексклузивно интервю със заместник изпълнителния директор на Българския футболен съюз Добрин Гьонов по всички актуални теми.

Участие в предаването взе сноубордистът Тервел Замфиров.

За "Арена спорт" говори и спортният директор на маратона на София Милица Мирчева.

Гледайте целия епизод във видеото.