Египет отвори гробницата на Аменхотеп III

Египет отвори за посещения гробницата на фараон Аменхотеп III. Тя е една от най-големите в Долината на Царете, но дълги години беше затворена за реставрация.

Огромното пространство е осеяно с изящни стенописи от пода до тавана. В центъра му посетителите могат да видят масивния гранитен капак на саркофага на Аменхотеп III. Той е твърде тежък и не може да бъде преместен като останалото съдържание на гробницата.

Мумията и саркофагът на фараона се съхраняват в Националния музей на египетските цивилизации в Кайро. Гробницата на над 3000 години е документирана за първи път през 1799 г. След дълга история на разкопки, разграбвания и тежки повреди, тя е възстановена с подкрепата на японското правителство и на ЮНЕСКО.