БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Египет отвори гробницата на Аменхотеп III

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Египет отвори за посещения гробницата на фараон Аменхотеп III. Тя е една от най-големите в Долината на Царете, но дълги години беше затворена за реставрация.

Огромното пространство е осеяно с изящни стенописи от пода до тавана. В центъра му посетителите могат да видят масивния гранитен капак на саркофага на Аменхотеп III. Той е твърде тежък и не може да бъде преместен като останалото съдържание на гробницата.

Мумията и саркофагът на фараона се съхраняват в Националния музей на египетските цивилизации в Кайро. Гробницата на над 3000 години е документирана за първи път през 1799 г. След дълга история на разкопки, разграбвания и тежки повреди, тя е възстановена с подкрепата на японското правителство и на ЮНЕСКО.

#фараон #Аменхотеп III #гробница #Египет

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
1
Прокуратурата започна разследване за смъртните случаи в Елените
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
2
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
3
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
5
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
Отвориха за движение "Петрохан"
6
Отвориха за движение "Петрохан"

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
4
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически, психически и сексуално на 4-годишно дете
5
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
6
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач

Още от: Още

20 години на сцена: Иво Димчев с юбилеен концерт в зала 1 на НДК
20 години на сцена: Иво Димчев с юбилеен концерт в зала 1 на НДК
Почитателите на аниме, косплей и кей-поп културата завладяват София Почитателите на аниме, косплей и кей-поп културата завладяват София
Чете се за: 00:27 мин.
"Светилник" събра автори, музиканти, ученици и учители в Народния театър "Светилник" събра автори, музиканти, ученици и учители в Народния театър
Чете се за: 00:50 мин.
Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод
Чете се за: 03:05 мин.
Астрономи откриха ключови елементи за живота на сатурновата луна Енцелад Астрономи откриха ключови елементи за живота на сатурновата луна Енцелад
Чете се за: 04:05 мин.
Откриха изображения на животни на 12 000 години в пустинята на Саудитска Арабия Откриха изображения на животни на 12 000 години в пустинята на Саудитска Арабия
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево "Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Слънчево в неделя, нова порция дъжд от понеделник Слънчево в неделя, нова порция дъжд от понеделник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тръмп изпрати 300 войници от Националната гвардия в Чикаго Тръмп изпрати 300 войници от Националната гвардия в Чикаго
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Преговорите за Газа се подновяват - Хамас прие частично плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ