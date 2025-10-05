Тръмп изпрати 300 войници от Националната гвардия в Чикаго

Американският президент Доналд Тръмп нареди разполагането на 300 войници от Националната гвардия в Чикаго като отговор на престъпността в града.

Мярката беше предприета часове след като имиграционните власти простреляха въоръжена жена след сблъсъци с протестиращи в предградие на Чикаго. Тръмп планира разполагането на войски в града от седмици. Властите в Чикаго наричат това злоупотреба с власт. Губернаторът на Илинойс заяви, че Тръмп "се опитва да произведе криза".

Съд в друг либерален град - Портланд, Орегон – временно блокира администрацията на Тръмп заради намерението да разположи 200 войници там. Войници от Националната гвардия вече бяха разположени в Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис.