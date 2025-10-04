БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"След новините": Когато смъртта те гледа в...
Чете се за: 20:02 мин.
Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:35 мин.
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

20 години на сцена: Иво Димчев с юбилеен концерт в зала 1 на НДК

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
20 години на сцена отпразнува тази вечер в зала 1 на НДК певецът Иво Димчев.

Публиката имаше възможност да се наслади на съчетание от концерт, пърформанс, театър и визуално изкуство, събрали най-емблематичните музикални произведения от репертоара на артиста.

Освен емблематичните му парчета на сцената се чуха и нови интерпретации, създадени специално за юбилея. Всеки от публиката получи специален златен помпон.

"Аз много обичам да превръщам публиката си в произведение на изкуството, когато всички са с тези помпони те ще се превърнат в една цветна, златна, искряща тълпа, пълна с радостни хора, а от това имаме най-много нужда в тези смутни времена", заяви Иво Димчев.

#НДК #Иво Димчев #концерт

