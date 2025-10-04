20 години на сцена: Иво Димчев с юбилеен концерт в зала 1 на НДК

20 години на сцена отпразнува тази вечер в зала 1 на НДК певецът Иво Димчев.

Публиката имаше възможност да се наслади на съчетание от концерт, пърформанс, театър и визуално изкуство, събрали най-емблематичните музикални произведения от репертоара на артиста.

Освен емблематичните му парчета на сцената се чуха и нови интерпретации, създадени специално за юбилея. Всеки от публиката получи специален златен помпон.