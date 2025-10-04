20 години на сцена: Иво Димчев с юбилеен концерт в зала 1 на НДК

20 години на сцена отпразнува тази вечер в зала 1 на НДК певецът Иво Димчев.
Публиката имаше възможност да се наслади на съчетание от концерт, пърформанс, театър и визуално изкуство, събрали най-емблематичните музикални произведения от репертоара на артиста.
Освен емблематичните му парчета на сцената се чуха и нови интерпретации, създадени специално за юбилея. Всеки от публиката получи специален златен помпон.
"Аз много обичам да превръщам публиката си в произведение на изкуството, когато всички са с тези помпони те ще се превърнат в една цветна, златна, искряща тълпа, пълна с радостни хора, а от това имаме най-много нужда в тези смутни времена", заяви Иво Димчев.