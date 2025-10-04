Незрящи стрелят с пистолет и пушка: Мишената им свири и говори

Незрящи стрелят с пистолет и пушка. Те са част от спортен клуб в София и се готвят за първото в България държавно първенство по стрелба с лазерно насочване. Как новите технологии помагат на хора с нулево зрение да улучат мишената?

Пушката и пистолетът, с които стрелят незрящите, са въздушни, но вместо с пълнител и патрони са оборудвани с лазер.

Работят през специално приложение, в което мишената свири. Най-високите тонове показват, че доближаваш десетката, а най-ниските, че си далеч от целта.

"Абсолютно незрящ човек може сам да стреля и да тренира. Ние имахме случай, когато човек - музикант и певец, за първи път хвана пистолета и направи 10 от 10. Тоест слухът при него помогна изключително много още от първия път да се справи", заяви Иван Янев, председател на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".

Силвия е незряща. И за първи път е на стрелба.

"С пушката беше по-лесно, защото е по-тежка и по-трудно се размества фокусът. Трябва много добра ориентация да имаш. Другото, което ти трябва, е много добра концентрация. И да си бърз, когато чуеш вече този звук тънкия, трябва да стреляш веднага", коментира Силвия Чаушева.

Свирещата мишена и оръжието с лазерно насочване са закупени с дарителски средства.

Доброволци са адаптирали приложението на български.

През ноември с подкрепата на Министерството на спорта в София ще се проведе и първото държавно първенство по стрелба за хора със зрителни увреждания.

"Всеки може да стреля, но от особено значение и важност е здравата ръка, координацията и острият слух. Те разбира се се тренират", каза още Иван Янев, председател на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".

Предстои закупуване на още свирещи мишени и оръжия с лазерно насочване, които ще бъдат раздадени на спорните клубове за незрящи и в други градове на страната.