Аниме, косплей и кей-поп фенове превзеха София този уикенд

Столицата се превърна в цветна сцена за всички почитатели на аниме, косплей и кей-поп културата. Стотици фенове дефилираха, облечени като любимите си герои от популярни сериали, игри и комикси, превръщайки събитието в истински визуален спектакъл.

Отбори от над 10 държави участваха в конкурса за най-добър костюм, а атмосферата беше изпълнена с музика, енергия и аплодисменти.

Освен косплей дефилетата, програмата включваше и кей-поп танцови битки, гейминг турнири и работилници за изработка на костюми и аксесоари.

Фестивалът доказа, че японската и корейската поп култура имат все повече фенове в България и че косплейът вече е не просто хоби, а начин за изразяване и творчество.