БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"След новините": Когато смъртта те гледа в...
Чете се за: 20:02 мин.
Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:12 мин.
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази

Откриха тялото на четвърта жертва

Елените потоп
Снимка: Снимка: Пепа Петрова
Слушай новината

Днес станаха ясни и подробности за трите първи жертви на водния апокалипсис - работник, застигнат от стихията, докато е в сервизно помещение и двама души, пристигнали на място да помагат - багеристът Цанко Иванов и главният боцман на полицейския кораб "Балчик" Стефан Иванов.

56-годишният полицай управлявал бордова лодка, която обследвала брега за бедстващи хора. Внезапно надигнала се вълна я преобърнала.

Екипажът успял да се добере до брега, но въпреки усилията на медиците Стефан издъхнал. Днес колегите му се простиха с него с постове в социалните мрежи.

Придошлите води погълнаха и Цанко Иванов, който помагал в разчистването на щетите с багер.

62-годишният доброволец слязъл от машината и бил отнесен от приливна вълна пред очите на останалите спасители.

Открито е тялото и на 58-годишна жена, руска гражданка.

#потоп по Черноморието #бедствие в Елените #Елените #жертви #загинала жена #наводнения

Водещи новини

"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Четвърта жертва на потопа в Елените Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Отвориха за движение "Петрохан" Отвориха за движение "Петрохан"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След наводненията по морето – възстановено ли е подаването на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ