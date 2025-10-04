Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
Откриха тялото на четвърта жертва
Днес станаха ясни и подробности за трите първи жертви на водния апокалипсис - работник, застигнат от стихията, докато е в сервизно помещение и двама души, пристигнали на място да помагат - багеристът Цанко Иванов и главният боцман на полицейския кораб "Балчик" Стефан Иванов.
56-годишният полицай управлявал бордова лодка, която обследвала брега за бедстващи хора. Внезапно надигнала се вълна я преобърнала.
Екипажът успял да се добере до брега, но въпреки усилията на медиците Стефан издъхнал. Днес колегите му се простиха с него с постове в социалните мрежи.
Придошлите води погълнаха и Цанко Иванов, който помагал в разчистването на щетите с багер.
62-годишният доброволец слязъл от машината и бил отнесен от приливна вълна пред очите на останалите спасители.
Открито е тялото и на 58-годишна жена, руска гражданка.