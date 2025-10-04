БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Един човек загина, а над 30 са ранени, руски дронове удариха пътнически влак в Украйна

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нападението е станало в Сумска област, докато влакът бил спрял на жп гара, сред пострадалите има и 3 деца

руски удар Суми
Снимка: БТА
Един човек е загинал, а над 30 са ранени, след като руски дронове удариха пътнически влак в Украйна. Сред пострадалите има и 3 деца.

Нападението е станало в Сумска област, докато влакът бил спрял на гара. Според местните власти атаките били две.

Първият дрон ударил влака, а вторият бил изстрелян, докато спешните служби евакуирали пострадалите.

През последните месеци Русия засили офанзивата си срещу Сумска област.

По данни на украинската армия руските войски вече се намират на около 20 километра от град Суми.




