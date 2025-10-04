БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Руски удар по пътнически влак в Суми

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Съобщава се за десетки пострадали

Украйна - война
Снимка: БТА/илюстративна
Слушай новината

Руски удар е поразил пътнически влак в северния украински регион Суми. Има десетки пострадали сред пътниците, съобщи регионалният губернатор Олег Григоров, но броят им още се уточнява.

Григоров уточни, че атаката е била насочена срещу железопътна гара, а поразеният пътнически влак е пътувал за Киев.

Губернаторът публикува снимка на горящ пътнически вагон и заяви, че на мястото работят лекари и спасители. Москва засили въздушните си удари срещу железопътната инфраструктура на Украйна, като през последните два месеца нанася удари почти всеки ден.

#руски удар #Суми #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
1
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас (СНИМКИ)
2
Над 100 души бяха евакуирани след водния ад в района на Свети Влас...
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
3
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес видяхме точно обратното
4
Иван Иванов: Дадох ясни указания на АПИ как да действа, а днес...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
5
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
6
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
3
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
4
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
И трета българка е задържана в Русия
6
И трета българка е задържана в Русия

Още от: Европа

Нови арести за нападението над синагога в Манчестър
Нови арести за нападението над синагога в Манчестър
Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове
Чете се за: 00:50 мин.
ЕК даде зелена светлина за второто искане за плащане на България по Механизма за възстановяване и устойчивост ЕК даде зелена светлина за второто искане за плащане на България по Механизма за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 00:40 мин.
Отново неидентифицирани дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа Отново неидентифицирани дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа
Чете се за: 02:45 мин.
Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод
Чете се за: 03:05 мин.
Задържаният руски танкер от „сенчестата флота“ вече плава към Суецкия канал Задържаният руски танкер от „сенчестата флота“ вече плава към Суецкия канал
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за справяне с щетите след наводненията
Областният управител на Бургас е поискал помощ от военните за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200 Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените Над 200 души са евакуирани след водното бедствие в Елените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа Второ бедствие за две години: Щети за милиони и в Царево след потопа
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Израел се подготвя да посрещне останалите заложници
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Летището в Мюнхен отново спря полетите заради дронове
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Рапърът Диди влиза в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ