Руски удар по пътнически влак в Суми

Руски удар е поразил пътнически влак в северния украински регион Суми. Има десетки пострадали сред пътниците, съобщи регионалният губернатор Олег Григоров, но броят им още се уточнява.

Григоров уточни, че атаката е била насочена срещу железопътна гара, а поразеният пътнически влак е пътувал за Киев.

Губернаторът публикува снимка на горящ пътнически вагон и заяви, че на мястото работят лекари и спасители. Москва засили въздушните си удари срещу железопътната инфраструктура на Украйна, като през последните два месеца нанася удари почти всеки ден.