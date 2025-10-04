Отбелязаха 20-ата годишнина от създаването на национален фен клуб "Гунди"

В столичното кино "Влайкова" бе отбелязана 20-ата годишнина от създаването на национален фен клуб "Гунди". Организацията, която вече две десетилетия пази памета и духа на легендарния български футболист Георги Аспарухов, обедини на едно място легенди на футбола и всички, които обичат именития спортист.

Сред гостите беше и сребърният медалист от световното първенство по волейбол през 1970 година Димитър Каров.

"Имал съм възможност да го докосна, което за мен беше щастие. Гунди е символ на всичко хубаво", категоричен бе Валентин Михов пред камерата на БНТ.

