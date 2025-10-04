Скандалът със Сарафов: Позиция на председателя на ВКС

Председателят на ВКС Галина Захарова отговори на вчерашната позиция на прокуратурата, която критикува съдиите заради това, че отказват да признаят легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Съдиите отказаха да работят със Сарафов заради изтеклия му според тях мандат.

"Няма демократична държава, в която представител на прокуратурата да си позволява публично да оспорва изключителното правомощие на съдиите от Върховния касационен съд да решават делата си въз основа на собствен тълкувателен анализ", пише в позицията си Галина Захарова.

И заявява още, че това, че прокуратурата се позовава на решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет надхвърля границите на допустимата критика като поражда само негативна нагласа към съда, подкопава авторитета му и реално накърнява неговата независимост.

Прокурорите от Съвета приеха, че мандатът на Борислав Сарафов не е приключил.