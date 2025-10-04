БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"След новините": Когато смъртта те гледа в...
Чете се за: 20:02 мин.
Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:37 мин.
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Чете се за: 02:47 мин.

Скандалът със Сарафов: Позиция на председателя на ВКС

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Съдиите отказаха да работят със Сарафов заради изтеклия му според тях мандат

прокуратурата вкс решението поражда никакви последици сарафов
Председателят на ВКС Галина Захарова отговори на вчерашната позиция на прокуратурата, която критикува съдиите заради това, че отказват да признаят легитимността на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Съдиите отказаха да работят със Сарафов заради изтеклия му според тях мандат.

"Няма демократична държава, в която представител на прокуратурата да си позволява публично да оспорва изключителното правомощие на съдиите от Върховния касационен съд да решават делата си въз основа на собствен тълкувателен анализ", пише в позицията си Галина Захарова.

И заявява още, че това, че прокуратурата се позовава на решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет надхвърля границите на допустимата критика като поражда само негативна нагласа към съда, подкопава авторитета му и реално накърнява неговата независимост.

Прокурорите от Съвета приеха, че мандатът на Борислав Сарафов не е приключил.

# Борислав Сарафов #Галина Захарова #главен прокурор # ВКС

СГС реши: Варненските общински съветници Стефанов и Кателиев остават в ареста
СГС реши: Варненските общински съветници Стефанов и Кателиев остават в ареста
Николай Радулов, МЕЧ: Президентът трябваше да бъде унижен - Пеевски си търси противник на своето ниво Николай Радулов, МЕЧ: Президентът трябваше да бъде унижен - Пеевски си търси противник на своето ниво
Чете се за: 05:30 мин.
"Децата ти няма да могат да те познаят": Под натиск бившият зам.-кмет на Варна Иванов е дал показания срещу Коцев? "Децата ти няма да могат да те познаят": Под натиск бившият зам.-кмет на Варна Иванов е дал показания срещу Коцев?
Чете се за: 01:05 мин.
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево" Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево"
5390
Чете се за: 01:45 мин.
Законен главен прокурор ли е Сарафов? Законен главен прокурор ли е Сарафов?
Чете се за: 03:10 мин.
Отново отложиха делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Отново отложиха делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани
Чете се за: 01:02 мин.

"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован 505 дни в плен на Хамас (ЕКСКЛУЗИВНО)
"След новините": Когато смъртта те гледа в очите - окован...
Чете се за: 20:02 мин.
Общество
Четвърта жертва на потопа в Елените Четвърта жертва на потопа в Елените
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода Трети ден в Трънско са без ток, а вече и без вода
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Отвориха за движение "Петрохан" Отвориха за движение "Петрохан"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кои са жертвите на водния апокалипсис в Елените?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Терзиев за боклука в София: Няма да подпиша договор за 400 лв., при...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Бурята "Ейми" взе жертва в Ирландия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Изборите в Чехия: Печели евроскептикът и бивш премиер Андрей Бабиш
Чете се за: 00:52 мин.
По света
